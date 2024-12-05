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"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом

"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи",... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:41+0300

2024-12-05T17:41+0300

2024-12-05T17:41+0300

россия

русхимальянс

суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с этой российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить частично", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы ни резолютивная, ни мотивировочная части решения арбитражного суда. Согласно материалам дела, иск "Русхимальянса" заявлен о наложении запрета на ряд судебных разбирательств, которые Commerzbank инициировал или может инициировать за рубежом. В их числе, в частности, запрет Commerzbank Aktiengesellschaft "продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве" по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также истец просит арбитражный суд Петербурга запретить Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Если Commerzbank нарушит любой из запретов, установленных арбитражным судом Петербурга при принятии соответствующего решения, то "Русхимальянс" настаивает на взыскании с него судебной неустойки в размере 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.

https://1prime.ru/20241021/sud-852305122.html

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россия, русхимальянс, суд