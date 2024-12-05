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"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом
"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи",... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:41+0300
2024-12-05T17:41+0300
2024-12-05T17:41+0300
россия
русхимальянс
суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с этой российской компанией за рубежом, следует из материалов дела. "Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить частично", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы ни резолютивная, ни мотивировочная части решения арбитражного суда. Согласно материалам дела, иск "Русхимальянса" заявлен о наложении запрета на ряд судебных разбирательств, которые Commerzbank инициировал или может инициировать за рубежом. В их числе, в частности, запрет Commerzbank Aktiengesellschaft "продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве" по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года. Также истец просит арбитражный суд Петербурга запретить Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России. Если Commerzbank нарушит любой из запретов, установленных арбитражным судом Петербурга при принятии соответствующего решения, то "Русхимальянс" настаивает на взыскании с него судебной неустойки в размере 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты. "Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
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россия, русхимальянс, суд
РОССИЯ, Русхимальянс, суд
"Русхимальянс" добился частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом
"Русхимальянс" добился в суде частичного запрета Commerzbank на суды за рубежом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области в четверг частично удовлетворил иск ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", о запрете Commerzbank Aktiengesellschaft продолжать разбирательства с этой российской компанией за рубежом, следует из материалов дела.
"Информация о принятом судебном акте – иск удовлетворить частично", – сообщается в карточке дела, где пока не опубликованы ни резолютивная, ни мотивировочная части решения арбитражного суда.
Согласно материалам дела, иск "Русхимальянса" заявлен о наложении запрета на ряд судебных разбирательств, которые Commerzbank инициировал или может инициировать за рубежом. В их числе, в частности, запрет Commerzbank Aktiengesellschaft "продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в иностранном государстве" по делу, инициированному этим банком против "Русхимальянса" в связи с предоставленной ему банковской гарантией от 1 октября 2021 года.
Также истец просит арбитражный суд Петербурга запретить Commerzbank продолжать любые разбирательства в государственных судах Великобритании по спорам в связи с этой банковской гарантией "в нарушение исключительной компетенции российских судов". Это ограничение распространяется и на разбирательство в Высоком суде правосудия Англии и Уэльса по иску Commerzbank Aktiengesellschaft о запрете ООО "Русхимальянс" судиться с банком в России.
Если Commerzbank нарушит любой из запретов, установленных арбитражным судом Петербурга при принятии соответствующего решения, то "Русхимальянс" настаивает на взыскании с него судебной неустойки в размере 94,9 миллиона евро по курсу на день уплаты.
"Русхимальянс" реализует в районе Усть-Луги проект газоперерабатывающего комплекса (ГПК) в составе комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства ГПК выступила немецкая инжиниринговая компания Linde. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями ЕС, а "Русхимальянс" сообщил подрядчику о расторжении контракта. Гарантия Commerzbank обеспечивала обязательства Linde.
Суд частично удовлетворил иск "Русхимальянса" к Linde