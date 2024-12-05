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Производство табачной продукции в России выросло на 12%
Производство табачной продукции в России выросло на 12% - 05.12.2024, ПРАЙМ
Производство табачной продукции в России выросло на 12%
Объем производства табачной продукции в России в третьем квартале текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 миллиардов | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:44+0300
2024-12-05T13:44+0300
2024-12-05T13:44+0300
экономика
россия
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АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем производства табачной продукции в России в третьем квартале текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 миллиардов упаковок, следует из слов замминистра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой и данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). "К примеру, в табачной продукции объем производства составил свыше 3 миллиардов условных упаковок, что примерно на 12% выше, чем годом ранее", - сказала Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт". В пресс-службе ЦРПТ, который является оператором информационной системы маркировки, РИА Новости уточнили, что это данные за третий квартал 2024 года, динамика приведена в годовом выражении. Приезжева напомнила, что сейчас политика России направлена на снижение количества курильщиков. "Мы ориентируемся на здоровый образ жизни без курения, то есть курить люди больше не стали, а рынок вырос на 12%. И это, в том числе, за счет того, что сектор нелегального оборота уходит", - сказала замминистра. Весной 2019 года в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. В ноябре 2024 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ.
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россия, табак
Производство табачной продукции в России выросло на 12%
ЦРПТ: производство табачной продукции в России выросло до трех миллиардов
АСТАНА, 5 дек - ПРАЙМ. Объем производства табачной продукции в России в третьем квартале текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 миллиардов упаковок, следует из слов замминистра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой и данных Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"К примеру, в табачной продукции объем производства составил свыше 3 миллиардов условных упаковок, что примерно на 12% выше, чем годом ранее", - сказала Приезжева во время выступления на международном форуме "Антиконтрафакт".
В пресс-службе ЦРПТ, который является оператором информационной системы маркировки, РИА Новости уточнили, что это данные за третий квартал 2024 года, динамика приведена в годовом выражении.
Приезжева напомнила, что сейчас политика России направлена на снижение количества курильщиков. "Мы ориентируемся на здоровый образ жизни без курения, то есть курить люди больше не стали, а рынок вырос на 12%. И это, в том числе, за счет того, что сектор нелегального оборота уходит", - сказала замминистра.
Весной 2019 года в России вступила в силу обязательная цифровая маркировка табачных изделий. В ноябре 2024 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за производство и оборот табачной, а также никотинсодержащей продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ.
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