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Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/tekhsuverenitet-853359504.html
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета
При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:30+0300
2024-12-05T15:30+0300
экономика
россия
владимир путин
технологический суверенитет
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет."Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/20241205/putin-853359105.html
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россия, владимир путин, технологический суверенитет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, технологический суверенитет
15:30 05.12.2024
 
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета

Путин: укрепляя техсуверенитет, надо смотреть на ситуацию в отраслях в целом

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
"Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", — подчеркнул он.
Президент Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Путин назвал главный вызов для российской экономики
15:22
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир Путинтехнологический суверенитет
 
 
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