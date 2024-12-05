https://1prime.ru/20241205/tekhsuverenitet-853359504.html
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета - 05.12.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета
При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:30+0300
2024-12-05T15:30+0300
2024-12-05T15:30+0300
экономика
россия
владимир путин
технологический суверенитет
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет."Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", — подчеркнул он.
https://1prime.ru/20241205/putin-853359105.html
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россия, владимир путин, технологический суверенитет
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, технологический суверенитет
Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета
Путин: укрепляя техсуверенитет, надо смотреть на ситуацию в отраслях в целом
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет.
"Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", — подчеркнул он.
Путин назвал главный вызов для российской экономики