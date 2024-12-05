https://1prime.ru/20241205/tekhsuverenitet-853359504.html

Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета

Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета - 05.12.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, что нужно сделать при укреплении технсуверенитета

При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T15:30+0300

2024-12-05T15:30+0300

2024-12-05T15:30+0300

экономика

россия

владимир путин

технологический суверенитет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853162565_0:136:2147:1344_1920x0_80_0_0_652f24ece89db3a3885a2d8bf49ff840.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. При укреплении технологического суверенитета следует смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов, так как это позволит создать самостоятельные конкурентноспособные направления, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в четверг проводит в Кремле заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого планируется обсудить цели национального развития страны на ближайшие пять лет."Иначе получится, что формально планы соответствующих нацпроектов выполнены или даже перевыполнены, а по существу, самостоятельные конкурентноспособные направления так и не созданы", — подчеркнул он.

https://1prime.ru/20241205/putin-853359105.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, технологический суверенитет