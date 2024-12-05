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Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram
Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram - 05.12.2024, ПРАЙМ
Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram
Многие крупные бренды устраивают конкурсы и розыгрыши призов для своих клиентов и пользователей сервисов. Этим решили воспользоваться мошенники. Как работает... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T02:02+0300
2024-12-05T02:02+0300
telegram
финансы
мошенничество
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Многие крупные бренды устраивают конкурсы и розыгрыши призов для своих клиентов и пользователей сервисов. Этим решили воспользоваться мошенники. Как работает схема, рассказала агентству “Прайм" Анастасия Бастрыкина, маркетолог PGR Agency.Аферисты создают в Telegram поддельные аккаунты известных брендов, чтобы незаконно получать личные данные и деньги пользователей. Так, в связи с недавними распродажами такую деятельность вели от имени одного известного маркетплейса. Оформленные в стиле этого бренда боты в Telegram предлагали клиентам торговой площадки принять участие якобы в розыгрыше призов."Конечно, все жертвы мошенников оказывались на удивление "удачливыми" — им сообщали о выигрыше и затем сразу же пытались выудить персональную информацию. Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", - говорит Бастрыкина.Как бы ни старались службы безопасности банков или маркетплейсов обезопасить пользователей, все в итоге зависит от их собственной бдительности и здравого смысла. “Каким бы привлекательным ни показался вам потенциальный приз, это не повод разглашать кому-либо конфиденциальную информацию”, - предупреждает эксперт.Реальные представители крупных брендов при проведении розыгрышей и других акций для клиентов никогда не потребуют такие данные. Нужно быть внимательными и не поддаваться ажиотажу, ведь такой поддельный конкурс мошенники могут организовать от имени любого бренда, разъяснила Бастрыкина.
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telegram, финансы, мошенничество
Telegram, Финансы, мошенничество
02:02 05.12.2024
 
Мошенники придумали еще одну виртуозную схему в Telegram

Эксперт Бастрыкина: аферисты в Telegram выманивают данные клиентов маркетплейсов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Многие крупные бренды устраивают конкурсы и розыгрыши призов для своих клиентов и пользователей сервисов. Этим решили воспользоваться мошенники. Как работает схема, рассказала агентству “Прайм" Анастасия Бастрыкина, маркетолог PGR Agency.
Аферисты создают в Telegram поддельные аккаунты известных брендов, чтобы незаконно получать личные данные и деньги пользователей. Так, в связи с недавними распродажами такую деятельность вели от имени одного известного маркетплейса. Оформленные в стиле этого бренда боты в Telegram предлагали клиентам торговой площадки принять участие якобы в розыгрыше призов.
"Конечно, все жертвы мошенников оказывались на удивление "удачливыми" — им сообщали о выигрыше и затем сразу же пытались выудить персональную информацию. Аферистов интересуют и доступы от личного кабинета пользователя маркетплейса, и данные банковских карт. Все это нужно, по словам организаторов розыгрышей-ловушек, для зачисления или передачи приза победителю", - говорит Бастрыкина.
Как бы ни старались службы безопасности банков или маркетплейсов обезопасить пользователей, все в итоге зависит от их собственной бдительности и здравого смысла. “Каким бы привлекательным ни показался вам потенциальный приз, это не повод разглашать кому-либо конфиденциальную информацию”, - предупреждает эксперт.
Kaspersky
В Kaspersky предупредили о схеме обмана под видом подписки Telegram Premium
18 ноября, 18:55
Реальные представители крупных брендов при проведении розыгрышей и других акций для клиентов никогда не потребуют такие данные. Нужно быть внимательными и не поддаваться ажиотажу, ведь такой поддельный конкурс мошенники могут организовать от имени любого бренда, разъяснила Бастрыкина.
 
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