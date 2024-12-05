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Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин - 05.12.2024, ПРАЙМ
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:15+0300
2024-12-05T10:29+0300
энергетика
игорь сечин
ископаемое топливо
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."Мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – сказал он.Сечин также подчеркнул, чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза."Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза", – сказал он.Он также отметил, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства."Не стоит забывать о том, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства. В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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игорь сечин, ископаемое топливо
Энергетика, Игорь Сечин, ископаемое топливо
10:15 05.12.2024 (обновлено: 10:29 05.12.2024)
 
Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин

Сечин: мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк" Глава "Роснефти" Игорь Сечин
 Глава Роснефти Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – сказал он.
Сечин также подчеркнул, чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза.
"Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза", – сказал он.
Он также отметил, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства.
"Не стоит забывать о том, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства. В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
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ЭнергетикаИгорь Сечинископаемое топливо
 
 
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