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Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин - 05.12.2024, ПРАЙМ

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, заявил Сечин

Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:15+0300

2024-12-05T10:15+0300

2024-12-05T10:29+0300

энергетика

игорь сечин

ископаемое топливо

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Мир по-прежнему далек от пика спроса на ископаемое топливо, сказал ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."Мы по-прежнему далеки от пика спроса на ископаемое топливо", – сказал он.Сечин также подчеркнул, чтобы повысить уровень жизни в развивающихся странах хотя бы до половины уровня так называемого "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти в два раза."Для того чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня "золотого миллиарда", надо увеличить добычу нефти почти в два раза", – сказал он.Он также отметил, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства."Не стоит забывать о том, что только для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства. В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше", - сказал он, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.

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игорь сечин, ископаемое топливо