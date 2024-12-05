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В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов
В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов
России необходим государственный оператор не только для регулирования потока трудовой миграции и проверки квалификации иностранных работников, но и для быстрой... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:13+0300
2024-12-05T18:13+0300
2024-12-05T18:13+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. России необходим государственный оператор не только для регулирования потока трудовой миграции и проверки квалификации иностранных работников, но и для быстрой их адаптации в стране, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко. По его словам, главное "привлекать трудовые резервы в Россию аккуратно, выверенно". "Через организованный набор, через выстраивание грамотных цепочек от российского работодателя до той организации, которая занимается оргнабором на той стороне, которая предоставляет нам рабочую силу", - заявил он в кулуарах круглого стола, посвященного вопросам привлечения в РФ иностранных трудовых ресурсов. "Для выстраивания таких цепочек нужен государственный оператор (компания, которая будет не только проверять квалификацию каждого приезжающего к нам иностранного работника, но и помогать ему быстро адаптироваться в стране), создание которого сегодня не только активно обсуждается в РФ, но и поддерживается", - добавил Падалко. Вице-президент ТПП пояснил, что одновременно с подъемом, идущим сегодня в промышленности, в строительстве, в других отраслях экономики России, растет в стране потребность в рабочей силе, в том числе иностранной. Причем как квалифицированной, так и не очень. И такие ресурсы, по его словам, за рубежом есть. "Речь, прежде всего, конечно, о привлечении в Россию людей из государств Евразийского союза, но также и из Юго-Восточной Азии, Африки, Китая, Индии, КНДР", - заметил собеседник агентства. Весной Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов для отечественных компаний.
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россия, тпп рф, трудовые мигранты, контроль
РОССИЯ, ТПП РФ, Трудовые мигранты, контроль
В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов
ТПП: нужно создать госоператора для проверки и адаптации трудовых мигрантов
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. России необходим государственный оператор не только для регулирования потока трудовой миграции и проверки квалификации иностранных работников, но и для быстрой их адаптации в стране, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко.
По его словам, главное "привлекать трудовые резервы в Россию аккуратно, выверенно". "Через организованный набор, через выстраивание грамотных цепочек от российского работодателя до той организации, которая занимается оргнабором на той стороне, которая предоставляет нам рабочую силу", - заявил он в кулуарах круглого стола, посвященного вопросам привлечения в РФ иностранных трудовых ресурсов.
"Для выстраивания таких цепочек нужен государственный оператор (компания, которая будет не только проверять квалификацию каждого приезжающего к нам иностранного работника, но и помогать ему быстро адаптироваться в стране), создание которого сегодня не только активно обсуждается в РФ, но и поддерживается", - добавил Падалко.
Вице-президент ТПП пояснил, что одновременно с подъемом, идущим сегодня в промышленности, в строительстве, в других отраслях экономики России, растет в стране потребность в рабочей силе, в том числе иностранной. Причем как квалифицированной, так и не очень. И такие ресурсы, по его словам, за рубежом есть.
"Речь, прежде всего, конечно, о привлечении в Россию людей из государств Евразийского союза, но также и из Юго-Восточной Азии, Африки, Китая, Индии, КНДР", - заметил собеседник агентства.
Весной Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов для отечественных компаний.
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