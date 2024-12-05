https://1prime.ru/20241205/tpp-853367072.html

В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов

В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов - 05.12.2024, ПРАЙМ

В ТПП предложили создать госоператора для проверки трудовых мигрантов

России необходим государственный оператор не только для регулирования потока трудовой миграции и проверки квалификации иностранных работников, но и для быстрой... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T18:13+0300

2024-12-05T18:13+0300

2024-12-05T18:13+0300

россия

тпп рф

трудовые мигранты

контроль

https://cdnn.1prime.ru/img/82807/77/828077781_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_9830d79072117e8c764cb558bc51a481.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. России необходим государственный оператор не только для регулирования потока трудовой миграции и проверки квалификации иностранных работников, но и для быстрой их адаптации в стране, заявил РИА Новости вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Падалко. По его словам, главное "привлекать трудовые резервы в Россию аккуратно, выверенно". "Через организованный набор, через выстраивание грамотных цепочек от российского работодателя до той организации, которая занимается оргнабором на той стороне, которая предоставляет нам рабочую силу", - заявил он в кулуарах круглого стола, посвященного вопросам привлечения в РФ иностранных трудовых ресурсов. "Для выстраивания таких цепочек нужен государственный оператор (компания, которая будет не только проверять квалификацию каждого приезжающего к нам иностранного работника, но и помогать ему быстро адаптироваться в стране), создание которого сегодня не только активно обсуждается в РФ, но и поддерживается", - добавил Падалко. Вице-президент ТПП пояснил, что одновременно с подъемом, идущим сегодня в промышленности, в строительстве, в других отраслях экономики России, растет в стране потребность в рабочей силе, в том числе иностранной. Причем как квалифицированной, так и не очень. И такие ресурсы, по его словам, за рубежом есть. "Речь, прежде всего, конечно, о привлечении в Россию людей из государств Евразийского союза, но также и из Юго-Восточной Азии, Африки, Китая, Индии, КНДР", - заметил собеседник агентства. Весной Минтруд России разработал проект указа президента, согласно которому сервис "Работа в России" будет государственным оператором организованного набора трудовых мигрантов для отечественных компаний.

https://1prime.ru/20241110/migrant-852715962.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, тпп рф, трудовые мигранты, контроль