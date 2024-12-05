https://1prime.ru/20241205/tramp-853315103.html

"Трамп сказал лишнее". Проблему придется решать Китаю

"Трамп сказал лишнее". Проблему придется решать Китаю - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Трамп сказал лишнее". Проблему придется решать Китаю

Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС, если они все-таки создадут новую валюту и начнут ее... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T04:04+0300

2024-12-05T04:04+0300

2024-12-05T04:04+0300

статья

мировая экономика

китай

сша

дональд трамп

брикс

единая валюта брикс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg

МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ, Роман Серов. Новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен ввести стопроцентные пошлины на товары из стран БРИКС, если они все-таки создадут новую валюту и начнут ее использовать для взаиморасчётов по внешнеторговым операциям в ущерб доллару. Что произойдет с главной мировой резервной валютой, если Америка усилит политическое и экономическое давление на БРИКС?"Мы требуем обязательства от этих стран, что они не создадут новую валюту БРИКС и не станут поддерживать другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США - в противном случае они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут распрощаться с идеей продаж великой американской экономике", - написал на днях Трамп в Truth Social.Весьма вероятно, что эти попытки удержать крупнейшие страны мира внутри доллароцентричной финансовой системы могут оказаться не просто тщетными но и привести к обратному результату. Угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации, несмотря на всю сохраняющуюся мощь американской валюты.Толстая манипуляцияПринятие протекционистской меры по защите суверенитета американского доллара кажется ожидаемым шагом со стороны такого одиозного политика, как Трамп. Однако, по мнению Андрея Сироткина, старшего преподавателя кафедры банковского дела университета "Синергия", его реализация маловероятна, и президент Трамп "просто блефует".По сути Трамп приравнял сохранение международного статуса доллара к защите национальной безопасности, рассказывает доцент кафедры банковского дела и предпринимательства Государственного университета управления Олег Акимов. Не исключено, что избранный президент США выторговывает себе дополнительные "баллы и дивиденды" на случай проведения международных переговоров.При этом сам способ обеспечения подобной безопасности носит "явно конфронтационный характер". Пытаясь защитить доллар при помощи тарифов, США неизбежно столкнуться с ответной реакцией торговых партнеров. БРИКС начинает достаточно стремительно расширяться и все больше показывает независимость и роль в международной политике. Так, если в 2009 году только пять стран входило в это объединение, то сегодня число участников уже более десятка.Если идея по введению стопроцентных пошлин будет реализована, это станет еще одним стимулом для ухода крупнейших экономически развитых стран от американского доллара – и как от валюты, в которой идёт торговля, и как от валюты для формирования резервов.Мера, озвученная Трампом, лишь ускорит дезинтеграцию международной торговли и переход на национальные валюты в сфере торговли. Экономическая мощь доллара будет с каждым годом снижаться."Конечно, это не произойдёт одномоментно. Но, как показывает история, политика экономических санкций, политика запретов и другие протекционистские меры не развивают международную торговлю и не ускоряют товарообмен", - объясняет старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.Валюта БРИКС на сегодняшний день - пока лишь концепция, ее создание - весьма нетривиальная задача и требует долгих лет усилий и согласования разноплановых позиций. Скорее всего, если она и появится, то уже после президентства Трампа.Однако сама идея Трампа требовать от стран принять на себя обязательство не создавать собственную валюту абсурдна и нереализуема. Принятие подобного обязательства - явное ограничение суверенитета государств, на которое они вряд ли пойдут, даже под угрозами. Создание валютных союзов не противоречит ни нормам международного права, ни действующей мировой валютной системе, которая сложилась после Ямайской конференции в январе 1976 года.Качели для доллараЭксперты сходятся во мнении, что результатом подобной политики Трампа могут стать переговоры, в ходе которых стороны все-таки сумеют договориться. "Мистер Трамп действует в своей манере, которую озвучил еще в ходе предвыборной кампании - сделать крайне сложным отказ от доллара как универсальной мировой валюты в системах расчетов, считает управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев.Сейчас и сам избранный президент, и его администрация через подобные громкие заявления пытаются сформировать позицию "сильной стороны" и призывают торговых партнеров сесть за стол переговоров. "По итогам кажется, что все стороны смогут найти обоюдный интерес, так как настоящая рецессия в мировой экономике сейчас особо никому не нужна", - считает финансист.Но если допустить, что Трамп не блефует? Если он все-таки выполнит угрозу и введет тарифы, что в таком случае будет с долларом и мировой экономикой?Для России введение подобного тарифа ничего не поменяет, так как объем взаимной торговли с США незначителен. А вот Китаю придется хуже, чем всем остальным торговым партнерам США. Связи между странами весьма масштабны. Ежемесячный экспорт товаров из Китая в Америку исчисляется в десятках миллиардах долларов, а вот ответный импорт - всего 11 млрд долл. Так что для Китая подобная мера тарифных ограничений будет весьма чувствительной.В то же время, как представляется Акимову, ситуация для доллара в любом случае будет трудно прогнозируемой, но весьма вероятен сценарий качелей. Выглядеть это будет так: сразу после введения тарифов ожидается приток в США спекулятивного капитала и укрепление доллара. Однако затем, по прошествии определенного периода, начнется обратный процесс оттока капиталов и падения доллара. Занять это может от нескольких месяцев до года.Поэтому в глобальном смысле поддержка статуса доллара в качестве мировой валюты за счет тарифов выглядит сомнительной идеей и приведет к усилению волатильности на мировых рынках, резюмируют эксперты.Но в случае эскалации событий решение остается все-таки за Китаем. Готов ли он, как главный торговый партнер США, нести весьма значимые издержки от тарифов за реализацию проекта валюты БРИКС, увеличивая при этом свое монетарное влияние? Или ему выгоднее и важнее сохранить текущие торговые преференции от США, по крайней мере, на данном этапе?

https://1prime.ru/20241204/ugrozy-853310079.html

https://1prime.ru/20241202/briks-853253671.html

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, брикс, единая валюта брикс