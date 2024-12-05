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Bloomberg узнал о намерении Трампа отказаться от торговой войны - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Bloomberg узнал о намерении Трампа отказаться от торговой войны
Bloomberg узнал о намерении Трампа отказаться от торговой войны - 05.12.2024, ПРАЙМ
Bloomberg узнал о намерении Трампа отказаться от торговой войны
Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп может предложить странам ЕС новую сделку, включающую значительное увеличение оборонных расходов в обмен на | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T13:30+0300
2024-12-05T13:30+0300
экономика
россия
дональд трамп
ес
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп может предложить странам ЕС новую сделку, включающую значительное увеличение оборонных расходов в обмен на отказ Вашингтона от новой торговой войны, пишет агентство Bloomberg. "Европейские страны должны будут установить гораздо более высокий минимальный уровень военных расходов - например, 3% от ВВП вместо текущей цели в 2%, и определить четкие сроки достижения этой цели в течение ближайших пяти лет. В обмен на это Трамп откажется от новой торговой войны с Европой", - говорится в материале. Согласно публикации, сделка также может включать усиление сотрудничества в ограничении инвестиций в китайский высокотехнологичный сектор и согласование плана санкций в случае конфликта Пекина и Тайваня. При этом, как отмечает Блумберг, США ожидают от ЕС наращивания возможностей для сдерживания "российской агрессии", включая развитие танковых войск, артиллерии и авиации. Взамен Вашингтон может предложить Украине долгосрочные гарантии безопасности, даже если страна не станет членом НАТО. Авторы материала подчеркивают, что Трамп может столкнуться с серьезными трудностями в реализации такой сделки, включая сопротивление как внутри Европы, так и внутри своей администрации.
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россия, дональд трамп, ес
Экономика, РОССИЯ, Дональд Трамп, ЕС
13:30 05.12.2024
 
Bloomberg узнал о намерении Трампа отказаться от торговой войны

Bloomberg: Трамп готов отказаться от торговой войны ради новой сделки с Европой

© Фото : Public domainДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Победивший на президентских выборах США Дональд Трамп может предложить странам ЕС новую сделку, включающую значительное увеличение оборонных расходов в обмен на отказ Вашингтона от новой торговой войны, пишет агентство Bloomberg.
"Европейские страны должны будут установить гораздо более высокий минимальный уровень военных расходов - например, 3% от ВВП вместо текущей цели в 2%, и определить четкие сроки достижения этой цели в течение ближайших пяти лет. В обмен на это Трамп откажется от новой торговой войны с Европой", - говорится в материале.
Согласно публикации, сделка также может включать усиление сотрудничества в ограничении инвестиций в китайский высокотехнологичный сектор и согласование плана санкций в случае конфликта Пекина и Тайваня.
При этом, как отмечает Блумберг, США ожидают от ЕС наращивания возможностей для сдерживания "российской агрессии", включая развитие танковых войск, артиллерии и авиации. Взамен Вашингтон может предложить Украине долгосрочные гарантии безопасности, даже если страна не станет членом НАТО.
Авторы материала подчеркивают, что Трамп может столкнуться с серьезными трудностями в реализации такой сделки, включая сопротивление как внутри Европы, так и внутри своей администрации.
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ЭкономикаРОССИЯДональд ТрампЕС
 
 
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