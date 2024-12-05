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ЦБ предложил новую идею о государственном субсидировании компаний

ЦБ предложил новую идею о государственном субсидировании компаний - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ предложил новую идею о государственном субсидировании компаний

После выхода на фондовый рынок компания в течение определенного времени могла бы получать госсубсидию, в зависимости от размера капитала, который размещён, с... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T14:50+0300

2024-12-05T14:50+0300

2024-12-05T14:50+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. После выхода на фондовый рынок компания в течение определенного времени могла бы получать госсубсидию, в зависимости от размера капитала, который размещён, с учётом также и того, что уже существуют субсидии на другие способы привлечения финансирования компаниями, такие как кредиты, заявил журналистам первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на форуме ВТБ "Россия зовёт". Ранее на форуме глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина одобрительно отреагировала на идею о господдержке только для публичных компаний, высказанную заместителем главы администрации президента Максимом Орешкиным. Она также рассказала о том, что ЦБ обсуждает с правительством переориентацию мер господдержки. И Чистюхин предлагает вариант такого стимулирования публичности компаний. "Компания выходит на рынок и в течение определенного времени субсидия будет предоставляться за сам факт того, что она вышла на этот рынок. Субсидия привязана к размеру того капитала, который размещён", - рассказал он. "Первое, что уже обсуждалось, это распространение государственных субсидий, которые сегодня действуют на кредиты, и ее распространение на выпуск акций. С нашей точки зрения, нет разницы в этом смысле, в какой форме привлекаются средства, привлекается фондирование, либо за счёт кредитования, либо за счёт выпуска акций, соответственно, и эмитенты, и они же заемщики, могут получать субсидии, одни на обслуживание процентов, другие за то, что вышли на рынок и выпустили акции и в будущем будут платить дивиденды", - пояснил он. Он также добавил, что эту меру можно и нужно внедрять в уже существующие госпрограммы. "А вот то, что подлежит более серьезному обсуждению, это возможность стимулирования эмитентов за счёт снижения налога на прибыль для тех компаний, которые значимо присутствуют на фондовом рынке. Если они вышли на фондовый рынок и у них обращается, предположим, не менее 10 или 15%, то тогда в течении определенного времени они могут рассчитывать на снижение налога на прибыль. Это, конечно, та мера, которую надо продолжать очень серьезно обсуждать к с коллегами из Минфина", - добавил он.

https://1prime.ru/20241205/kostin-853353465.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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