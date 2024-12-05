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В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки - 05.12.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки
Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:58+0300
2024-12-05T15:58+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. "Мы поэтапно расширяем число участников (банков) и пользователей (граждан и компаний) пилотирования, по мере готовности банков. Что касается нагрузки платформы, то, конечно, все параметры заложены еще при ее построении. Платформа готова к увеличению нагрузки", - сообщила пресс-служба на вопрос об увеличении числа участников тестирования цифрового рубля в 2025 году. "На начало декабря участники пилота совершили несколько десятков тысяч операций", - добавили там. ЦБ в августе 2023 года начал эксперимент с практическим использованием цифровых рублей, которые представляют собой третью форму национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В октябре этого года регулятор сообщал, что в проекте по тестированию цифрового рубля участвуют 12 банков, в ближайшее время ожидается подключение еще трех кредитных организаций, а в 2025 году - еще порядка 14-15 игроков. На тот момент в пилоте приняли участие уже более 800 граждан, более 20 юридических лиц, было проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов.
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россия, цифровой рубль
Банк России, РОССИЯ, цифровой рубль
15:58 05.12.2024
 
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки

ЦБ: платформа цифрового рубля готова к росту нагрузки при расширении пилота

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ.
"Мы поэтапно расширяем число участников (банков) и пользователей (граждан и компаний) пилотирования, по мере готовности банков. Что касается нагрузки платформы, то, конечно, все параметры заложены еще при ее построении. Платформа готова к увеличению нагрузки", - сообщила пресс-служба на вопрос об увеличении числа участников тестирования цифрового рубля в 2025 году.
"На начало декабря участники пилота совершили несколько десятков тысяч операций", - добавили там.
ЦБ в августе 2023 года начал эксперимент с практическим использованием цифровых рублей, которые представляют собой третью форму национальной валюты наряду с наличной и безналичной.
В октябре этого года регулятор сообщал, что в проекте по тестированию цифрового рубля участвуют 12 банков, в ближайшее время ожидается подключение еще трех кредитных организаций, а в 2025 году - еще порядка 14-15 игроков. На тот момент в пилоте приняли участие уже более 800 граждан, более 20 юридических лиц, было проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов.
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