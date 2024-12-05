https://1prime.ru/20241205/tsb-853362002.html
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки
Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T15:58+0300
2024-12-05T15:58+0300
2024-12-05T15:58+0300
банк россии
россия
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_0:0:3021:1699_1920x0_80_0_0_ea8f7a2fbed5b093bf5e585fef96d872.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ. "Мы поэтапно расширяем число участников (банков) и пользователей (граждан и компаний) пилотирования, по мере готовности банков. Что касается нагрузки платформы, то, конечно, все параметры заложены еще при ее построении. Платформа готова к увеличению нагрузки", - сообщила пресс-служба на вопрос об увеличении числа участников тестирования цифрового рубля в 2025 году. "На начало декабря участники пилота совершили несколько десятков тысяч операций", - добавили там. ЦБ в августе 2023 года начал эксперимент с практическим использованием цифровых рублей, которые представляют собой третью форму национальной валюты наряду с наличной и безналичной. В октябре этого года регулятор сообщал, что в проекте по тестированию цифрового рубля участвуют 12 банков, в ближайшее время ожидается подключение еще трех кредитных организаций, а в 2025 году - еще порядка 14-15 игроков. На тот момент в пилоте приняли участие уже более 800 граждан, более 20 юридических лиц, было проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов.
https://1prime.ru/20241204/tsifrovoy_rubl-853325281.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/35/840753590_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_7146f3002d57043d8b054b1246f93048.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цифровой рубль
Банк России, РОССИЯ, цифровой рубль
В ЦБ заявили о готовности платформы цифрового рубля к увеличению нагрузки
ЦБ: платформа цифрового рубля готова к росту нагрузки при расширении пилота
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Платформа цифрового рубля готова к увеличению нагрузки в связи с ростом числа участников пилотирования третьей формы денег в 2025 году, сообщила РИА Новости пресс-служба ЦБ РФ.
"Мы поэтапно расширяем число участников (банков) и пользователей (граждан и компаний) пилотирования, по мере готовности банков. Что касается нагрузки платформы, то, конечно, все параметры заложены еще при ее построении. Платформа готова к увеличению нагрузки", - сообщила пресс-служба на вопрос об увеличении числа участников тестирования цифрового рубля в 2025 году.
"На начало декабря участники пилота совершили несколько десятков тысяч операций", - добавили там.
ЦБ в августе 2023 года начал эксперимент с практическим использованием цифровых рублей, которые представляют собой третью форму национальной валюты наряду с наличной и безналичной.
В октябре этого года регулятор сообщал, что в проекте по тестированию цифрового рубля участвуют 12 банков, в ближайшее время ожидается подключение еще трех кредитных организаций, а в 2025 году - еще порядка 14-15 игроков. На тот момент в пилоте приняли участие уже более 800 граждан, более 20 юридических лиц, было проведено более 9 тысяч оплат товаров и услуг, а также совершено более 33 тысяч переводов.
Путин призвал расширить расчеты цифровым рублем на всю страну