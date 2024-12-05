https://1prime.ru/20241205/tsb-853364265.html
ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля
ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля
Банк России будет уточнять правила платформы цифрового рубля после принятия ряда изменений в законодательство, в частности, связанных с корректировкой... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:58+0300
2024-12-05T16:58+0300
2024-12-05T16:58+0300
банк россии
россия
цифровой рубль
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d5776f6605cf526df59402e0195df8c3.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России будет уточнять правила платформы цифрового рубля после принятия ряда изменений в законодательство, в частности, связанных с корректировкой антиотмывочных норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Сейчас завершается работа над законодательством о противодействии легализации и изменениями, связанными с обязательностью участия банков в платформе цифрового рубля. После их принятия также будут внесены уточнения /дополнения в правила платформы цифрового рубля", - сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о планах нормативных или законодательных изменений в 2025 году в части регулирования операций с цифровым рублем. В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий с 1 января 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Как пояснял в марте РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы - Банка России.
https://1prime.ru/20241129/kriptovalyuta-853190958.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/69/841406965_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_429543a2cf8fffdcce959e8fdf92b284.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цифровой рубль
Банк России, РОССИЯ, ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ
ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля
ЦБ уточнит правила платформы цифрового рубля после корректировки антиотмывочных норм
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России будет уточнять правила платформы цифрового рубля после принятия ряда изменений в законодательство, в частности, связанных с корректировкой антиотмывочных норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"Сейчас завершается работа над законодательством о противодействии легализации и изменениями, связанными с обязательностью участия банков в платформе цифрового рубля. После их принятия также будут внесены уточнения /дополнения в правила платформы цифрового рубля", - сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о планах нормативных или законодательных изменений в 2025 году в части регулирования операций с цифровым рублем.
В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий с 1 января 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем.
Как пояснял в марте РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы - Банка России.
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег