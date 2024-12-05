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ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля

ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ планирует уточнить правила платформы цифрового рубля

Банк России будет уточнять правила платформы цифрового рубля после принятия ряда изменений в законодательство, в частности, связанных с корректировкой... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:58+0300

2024-12-05T16:58+0300

2024-12-05T16:58+0300

банк россии

россия

цифровой рубль

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России будет уточнять правила платформы цифрового рубля после принятия ряда изменений в законодательство, в частности, связанных с корректировкой антиотмывочных норм, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "Сейчас завершается работа над законодательством о противодействии легализации и изменениями, связанными с обязательностью участия банков в платформе цифрового рубля. После их принятия также будут внесены уточнения /дополнения в правила платформы цифрового рубля", - сообщили в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос о планах нормативных или законодательных изменений в 2025 году в части регулирования операций с цифровым рублем. В середине октября Госдума приняла в первом чтении законопроект, распространяющий с 1 января 2025 года требования антиотмывочного законодательства на операции с цифровым рублем. Как пояснял в марте РИА Новости один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, документ устанавливает правовые основы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма при совершении операций с использованием цифрового рубля. Законопроектом предусмотрена многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций - участников платформы цифрового рубля и оператора этой платформы - Банка России.

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россия, цифровой рубль