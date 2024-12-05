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ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году
ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:18+0300
2024-12-05T19:18+0300
банк россии
россия
банковские вклады
физлица
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%, говорится в аналитическом обзоре регулятора. "Мы уточнили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 9–12% за 2024 год", - сказано в материалах. "Мы ожидаем значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий, поэтому повышаем годовой прогноз до 23-26% с 16-21%", - отмечает регулятор.
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россия, банковские вклады, физлица
Банк России, РОССИЯ, банковские вклады, физлица
19:18 05.12.2024
 
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году

ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 г до 23-26% с 16-21%

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%, говорится в аналитическом обзоре регулятора.
"Мы уточнили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 9–12% за 2024 год", - сказано в материалах.
"Мы ожидаем значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий, поэтому повышаем годовой прогноз до 23-26% с 16-21%", - отмечает регулятор.
Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады
13:37
 
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