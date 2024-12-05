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ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году
ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%,... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:18+0300
2024-12-05T19:18+0300
2024-12-05T19:18+0300
банк россии
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банковские вклады
физлица
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%, говорится в аналитическом обзоре регулятора. "Мы уточнили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 9–12% за 2024 год", - сказано в материалах. "Мы ожидаем значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий, поэтому повышаем годовой прогноз до 23-26% с 16-21%", - отмечает регулятор.
https://1prime.ru/20241205/kostin-853353465.html
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россия, банковские вклады, физлица
Банк России, РОССИЯ, банковские вклады, физлица
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году
ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 г до 23-26% с 16-21%
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%, говорится в аналитическом обзоре регулятора.
"Мы уточнили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 9–12% за 2024 год", - сказано в материалах.
"Мы ожидаем значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий, поэтому повышаем годовой прогноз до 23-26% с 16-21%", - отмечает регулятор.
Костин назвал чушью информацию о том, что ЦБ якобы может заморозить вклады