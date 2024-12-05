https://1prime.ru/20241205/tsb-853368759.html

ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году

ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ повысил прогноз по росту средств физлиц в банках в 2024 году

ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%,... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:18+0300

2024-12-05T19:18+0300

2024-12-05T19:18+0300

банк россии

россия

банковские вклады

физлица

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ уточнил прогноз по росту средств юрлиц в банках в 2024 году – ожидает на уровне 9-12%, по росту средств населения повысил прогноз до 23-26% с 16-21%, говорится в аналитическом обзоре регулятора. "Мы уточнили прогноз и ожидаем, что в конце года сезонные притоки на счета компаний, связанные с бюджетными поступлениями, позволят корпоративным средствам вырасти на 9–12% за 2024 год", - сказано в материалах. "Мы ожидаем значительного роста средств населения в четвертом квартале, учитывая выплату годовых бонусов в преддверии повышения налоговых отчислений и авансирование в декабре январских пенсий, поэтому повышаем годовой прогноз до 23-26% с 16-21%", - отмечает регулятор.

https://1prime.ru/20241205/kostin-853353465.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банковские вклады, физлица