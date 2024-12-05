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ЦБ обсуждает пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС - 05.12.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обсуждает пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС
ЦБ обсуждает пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ обсуждает пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС
Банк России обсуждает с участниками рынка цифровых финансовых активов пути купирования возможных рисков прекращения деятельности оператора информационных систем | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:24+0300
2024-12-05T19:24+0300
банк россии
россия
информационные системы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с участниками рынка цифровых финансовых активов пути купирования возможных рисков прекращения деятельности оператора информационных систем (ОИС), в котором осуществляется выпуск ЦФА, рассказала заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кристина Алешина. "Банк России думает, как купировать проблему, - я не говорю про кредитный риск дефолта эмитента, - а именно, не дай Бог, все мы понимаем, что да, вошли в реестр, но так или иначе в какой-то момент либо акционер скажет: все, извините, поиграли, не показываете нам ту рентабельность, которую мы закладывали в этот проект, либо по каким-то другим причинам или причинам нарушения требований законодательства, то выход из реестра тоже возможен", - сказала она, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе. "В этом плане мы тоже планируем поменять парадигму в рамках, как мы называем, "похорон" ОИС. В плане того, чтобы была передача информации, кто обладатель ЦФА и к кому ему в случае чего ему идти, к какому эмитенту", - добавила она. Алешина привела пример операторов финансовых платформ - маркетплейсов, у которых есть понятие золотой записи, когда они каждый день рапортуют в независимую компанию, и в случае чего инвестор может к ней обратиться и понять, где у него, например, открыт вклад, если он забыл. "Подобные конструкции тоже проговариваются с рынком. Показывали наработки, никаких отторжений у коллег не возникло, потому что они понимают, для чего это необходимо", - заключила Алешина.
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россия, информационные системы
Банк России, РОССИЯ, информационные системы
19:24 05.12.2024
 
ЦБ обсуждает пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС

ЦБ обсуждает с рынком пути купирования рисков прекращения деятельности ОИС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Банк России обсуждает с участниками рынка цифровых финансовых активов пути купирования возможных рисков прекращения деятельности оператора информационных систем (ОИС), в котором осуществляется выпуск ЦФА, рассказала заместитель директора департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кристина Алешина.
"Банк России думает, как купировать проблему, - я не говорю про кредитный риск дефолта эмитента, - а именно, не дай Бог, все мы понимаем, что да, вошли в реестр, но так или иначе в какой-то момент либо акционер скажет: все, извините, поиграли, не показываете нам ту рентабельность, которую мы закладывали в этот проект, либо по каким-то другим причинам или причинам нарушения требований законодательства, то выход из реестра тоже возможен", - сказала она, выступая на XXII Российском облигационном конгрессе.
"В этом плане мы тоже планируем поменять парадигму в рамках, как мы называем, "похорон" ОИС. В плане того, чтобы была передача информации, кто обладатель ЦФА и к кому ему в случае чего ему идти, к какому эмитенту", - добавила она.
Алешина привела пример операторов финансовых платформ - маркетплейсов, у которых есть понятие золотой записи, когда они каждый день рапортуют в независимую компанию, и в случае чего инвестор может к ней обратиться и понять, где у него, например, открыт вклад, если он забыл.
"Подобные конструкции тоже проговариваются с рынком. Показывали наработки, никаких отторжений у коллег не возникло, потому что они понимают, для чего это необходимо", - заключила Алешина.
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