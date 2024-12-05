https://1prime.ru/20241205/tsb-853369431.html

ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году

ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году

ЦБ РФ ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 12-15% вместо 7-12% в прошлом прогнозе, следует из информационно-аналитического обзора... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T19:28+0300

2024-12-05T19:28+0300

2024-12-05T19:29+0300

банк россии

россия

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прогноз

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 12-15% вместо 7-12% в прошлом прогнозе, следует из информационно-аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "В отсутствие масштабной господдержки, а также в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики по итогам 2024 года темпы роста ипотеки могут составить 12-15%", - говорится в материалах. "Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее", - отмечает регулятор. По прогнозам ЦБ РФ по итогам второго квартала, рост ипотечного кредитования в 2024 году ожидался на уровне 7–12%.

https://1prime.ru/20241205/potrebkreditovanie-853369019.html

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россия, ипотека, прогноз