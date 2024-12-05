https://1prime.ru/20241205/tsb-853369431.html
ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году
ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году - 05.12.2024, ПРАЙМ
ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году
ЦБ РФ ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 12-15% вместо 7-12% в прошлом прогнозе, следует из информационно-аналитического обзора... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T19:28+0300
2024-12-05T19:28+0300
2024-12-05T19:29+0300
банк россии
россия
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прогноз
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 12-15% вместо 7-12% в прошлом прогнозе, следует из информационно-аналитического обзора регулятора "Банковский сектор". "В отсутствие масштабной господдержки, а также в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики по итогам 2024 года темпы роста ипотеки могут составить 12-15%", - говорится в материалах. "Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее", - отмечает регулятор. По прогнозам ЦБ РФ по итогам второго квартала, рост ипотечного кредитования в 2024 году ожидался на уровне 7–12%.
https://1prime.ru/20241205/potrebkreditovanie-853369019.html
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россия, ипотека, прогноз
Банк России, РОССИЯ, ипотека, прогноз
ЦБ уточнил прогноз роста ипотечного кредитования в России в 2024 году
ЦБ: рост ипотечного кредитования в России в 2024 году составит 12-15%
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ ожидает роста ипотечного кредитования в России в 2024 году на 12-15% вместо 7-12% в прошлом прогнозе, следует из информационно-аналитического обзора регулятора "Банковский сектор".
"В отсутствие масштабной господдержки, а также в условиях жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики по итогам 2024 года темпы роста ипотеки могут составить 12-15%", - говорится в материалах.
"Ожидалось, что ужесточение макропруденциальной и денежно кредитной политики, а также условий госпрограмм охладят рынок сильнее", - отмечает регулятор.
По прогнозам ЦБ РФ по итогам второго квартала, рост ипотечного кредитования в 2024 году ожидался на уровне 7–12%.
Банк России повысил прогноз по росту потребкредитования в 2024 году