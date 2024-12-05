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ЦБ работает над возможностью офлайн-оплаты покупок цифровым рублем

ЦБ работает над возможностью офлайн-оплаты покупок цифровым рублем - 05.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ работает над возможностью офлайн-оплаты покупок цифровым рублем

Технология оплаты цифровым рублем в местах, где отсутствует интернет, находится в проработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:35+0300

2024-12-05T20:35+0300

2024-12-05T20:35+0300

банк россии

россия

цифровой рубль

оплата

интернет

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Технология оплаты цифровым рублем в местах, где отсутствует интернет, находится в проработке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. "Что касается возможности оплачивать покупки в местах, где нет интернета, это запланировано на следующие этапы развития. Такая технология сейчас находится в проработке", - сообщили в пресс-службе регулятора в ответ на вопрос, смогут ли люди в отдаленных местностях, в частности, где нет доступа к интернету, уже в 2025 году использовать цифровой рубль. Что касается операций с цифровым рублем, к которым россияне получат доступ уже в следующем году, в пресс-службе рассказали, что с середины 2025 года граждане смогут открывать счета цифрового рубля, делать переводы в цифровых рублях другим гражданам, оплачивать покупки в крупных торгово-сервисных предприятиях. "В дальнейшем этот список будет расширяться", - добавили в ЦБ. Цифровой рубль представляет собой цифровую форму российской национальной валюты в дополнение к существующим формам денег. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. С 1 августа 2023 года в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы его введения в стране, а с 15 августа того же года начался эксперимент с использованием цифровых рублей в реальности.

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россия, цифровой рубль, оплата, интернет