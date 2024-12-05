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На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов

На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов - 05.12.2024, ПРАЙМ

На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов

Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T22:08+0300

2024-12-05T22:08+0300

2024-12-05T22:08+0300

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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине. "Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства. По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными. Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.

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украина, экономика украины, цены на продукты