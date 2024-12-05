https://1prime.ru/20241205/tseny-853373146.html
На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов
На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов - 05.12.2024, ПРАЙМ
На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов
Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T22:08+0300
2024-12-05T22:08+0300
2024-12-05T22:08+0300
экономика
украина
экономика украины
цены на продукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине. "Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства. По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными. Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.
https://1prime.ru/20241205/blinken-853364686.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_4d68112cf7cdf729f608b0d4b39ba979.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, экономика украины, цены на продукты
Экономика, УКРАИНА, Экономика Украины, Цены на продукты
На Украине ожидают резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов
УНИАН: Украину ждет резкий рост цен на продукты из-за повышения налогов
МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Резкое повышение цен на продукты ожидается в декабре на Украине из-за "исторического" увеличения налогов, передает агентство УНИАН.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал ранее, что Владимир Зеленский подписал закон об "историческом" увеличении налогов на Украине.
"Из-за "исторического" повышения налогов на Украине в декабре ощутимо подорожают продукты… Основная причина в том, что бизнесу придется учитывать повышение налогов. По прогнозам, в декабре стоимость овощей увеличиться до 15%, фруктов - до 10%, мясо в среднем подорожает на 9%, а "молочка" - на 14%", - говорится в Telegram-канале агентства.
По данным УНИАН, цены на топливо, скорее всего, останутся стабильными.
Десятого октября Железняк заявлял, что парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов и передал его Зеленскому на подпись. Законопроект предлагает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что источники для увеличения финансирования ВСУ исчерпаны, в стране вынуждены повысить налоги.
Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на документ главного юридического управления Верховной рады ранее сообщало, что законопроект об увеличении налогов на Украине не соответствует нормам конституции. В частности, как следует из документа, главное юридическое управление Рады пришло к выводу, что предложенный формат уплаты авансовых взносов по налогам не соответствует принципу равенства всех плательщиков перед законом. Также констатируется, что норма о начислении налогов за октябрь задним числом противоречит статье конституции о том, что закон не имеет обратной силы.
В США ужаснулись словам Блинкена об Украине