https://1prime.ru/20241205/tsirkon-853355608.html
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон"
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" - 05.12.2024, ПРАЙМ
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон"
Министерство обороны России продемонстрировало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", что обеспечивает ракетное превосходство Росси, пишет американское издание... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T14:23+0300
2024-12-05T14:23+0300
2024-12-05T14:23+0300
вооружения
россия
гиперзвуковая ракета "циркон"
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Министерство обороны России продемонстрировало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", что обеспечивает ракетное превосходство Росси, пишет американское издание Military Watch Magazine.Отмечается, что испытание "Циркона" стало важным шагом в модернизации военно-морского флота страны. Ракета имеет дальность полета в 1000 км, скорость 9 Махов и значительную кинетическую энергию, способную уничтожить большинство военных кораблей."Поскольку основная часть надводного флота ВМФ России состоит из небольших кораблей класса фрегат и корвет, а страна не закладывала новых эсминцев или крейсеров со времен СССР, ракетное превосходство имеет жизненно важное значение для обеспечения асимметричного преимущества над флотами западного блока, позволяя России развертывать больше ракет за гораздо меньшую стоимость", - сказано публикации издания."Циркон" предназначен в первую очередь для применения против кораблей, но также может атаковать наземные цели. Благодаря своим характеристикам, включая скорость, маневренность и малую высоту в конце полета, она практически неуязвима для существующих систем ПВО.Ракета уже установлена на российских боевых кораблях и начала свою боевую службу в январе 2023 года, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, гиперзвуковая ракета "циркон"
Вооружения, РОССИЯ, гиперзвуковая ракета "Циркон"
В США оценили российскую гиперзвуковую ракету "Циркон"
MWM: Россия развертывает на кораблях МВФ больше ракет за меньшую стоимость
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Министерство обороны России продемонстрировало запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", что обеспечивает ракетное превосходство Росси, пишет
американское издание Military Watch Magazine.
Отмечается, что испытание "Циркона" стало важным шагом в модернизации военно-морского флота страны. Ракета имеет дальность полета в 1000 км, скорость 9 Махов и значительную кинетическую энергию, способную уничтожить большинство военных кораблей.
"Поскольку основная часть надводного флота ВМФ России состоит из небольших кораблей класса фрегат и корвет, а страна не закладывала новых эсминцев или крейсеров со времен СССР, ракетное превосходство имеет жизненно важное значение для обеспечения асимметричного преимущества над флотами западного блока, позволяя России развертывать больше ракет за гораздо меньшую стоимость", - сказано публикации издания.
"Циркон" предназначен в первую очередь для применения против кораблей, но также может атаковать наземные цели. Благодаря своим характеристикам, включая скорость, маневренность и малую высоту в конце полета, она практически неуязвима для существующих систем ПВО.
Ракета уже установлена на российских боевых кораблях и начала свою боевую службу в январе 2023 года, заключили в издании.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море