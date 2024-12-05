Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР - 05.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/turizm-853347206.html
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР - 05.12.2024, ПРАЙМ
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР
Экспорт туристических услуг России за 10 месяцев этого года достиг 3,9 миллиарда долларов, что почти на 50% больше, чем год назад, сообщил директор департамента | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T10:39+0300
2024-12-05T10:39+0300
экономика
россия
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/71/842527134_0:178:3007:1869_1920x0_80_0_0_602158da00970b80d2640b2b168182dd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Экспорт туристических услуг России за 10 месяцев этого года достиг 3,9 миллиарда долларов, что почти на 50% больше, чем год назад, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Растет экспорт услуг. Сейчас это 3,9 миллиарда долларов за 10 месяцев - это почти 50-процентный рост в сравнении с прошлым годом. То есть те туристы, которые приезжают в Россию, приезжают с более высоким чеком, оставляют тут больше денег. Для нас это, конечно, принципиально важно, как и для любой страны, которая думает о развитии туризма", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Кондратьев отметил, что Россию в этом году стали активнее посещать туристы из стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, а также Китая, Малайзии и Индонезии "Мы видим, что интерес к Российской Федерации растет. И туристы приезжают уже не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы… Привлекают туристов Краснодарский край, Ставропольский край, Дальний Восток, Камчатка, Татарстан", - добавил он. Новый нацпроект "Туризм и гостеприимство", который начнет действовать в 2025 году, предполагает, что к 2030 году необходимо обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок - до 140 миллионов, а экспорт туруслуг нарастить в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.
https://1prime.ru/20241118/dyumin-852892008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/71/842527134_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_0364d8d910c3d382f839ea010024c35e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, туризм
Экономика, РОССИЯ, Туризм
10:39 05.12.2024
 
Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР

МЭР: траты иностранных туристов в России за 10 месяцев выросли почти на 50%

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Экспорт туристических услуг России за 10 месяцев этого года достиг 3,9 миллиарда долларов, что почти на 50% больше, чем год назад, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Растет экспорт услуг. Сейчас это 3,9 миллиарда долларов за 10 месяцев - это почти 50-процентный рост в сравнении с прошлым годом. То есть те туристы, которые приезжают в Россию, приезжают с более высоким чеком, оставляют тут больше денег. Для нас это, конечно, принципиально важно, как и для любой страны, которая думает о развитии туризма", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!".
Кондратьев отметил, что Россию в этом году стали активнее посещать туристы из стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, а также Китая, Малайзии и Индонезии
"Мы видим, что интерес к Российской Федерации растет. И туристы приезжают уже не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы… Привлекают туристов Краснодарский край, Ставропольский край, Дальний Восток, Камчатка, Татарстан", - добавил он.
Новый нацпроект "Туризм и гостеприимство", который начнет действовать в 2025 году, предполагает, что к 2030 году необходимо обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок - до 140 миллионов, а экспорт туруслуг нарастить в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.
Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ
18 ноября, 15:21
 
ЭкономикаРОССИЯТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала