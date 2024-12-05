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Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР

Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР - 05.12.2024, ПРАЙМ

Иностранные туристы нарастили траты в России, заявили в МЭР

Экспорт туристических услуг России за 10 месяцев этого года достиг 3,9 миллиарда долларов, что почти на 50% больше, чем год назад, сообщил директор департамента | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:39+0300

2024-12-05T10:39+0300

2024-12-05T10:39+0300

экономика

россия

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 дек - ПРАЙМ. Экспорт туристических услуг России за 10 месяцев этого года достиг 3,9 миллиарда долларов, что почти на 50% больше, чем год назад, сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Растет экспорт услуг. Сейчас это 3,9 миллиарда долларов за 10 месяцев - это почти 50-процентный рост в сравнении с прошлым годом. То есть те туристы, которые приезжают в Россию, приезжают с более высоким чеком, оставляют тут больше денег. Для нас это, конечно, принципиально важно, как и для любой страны, которая думает о развитии туризма", - сказал он на Петербургском международном туристском форуме "Travel Hub. Путешествуй!". Кондратьев отметил, что Россию в этом году стали активнее посещать туристы из стран Ближнего Востока - Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, а также Китая, Малайзии и Индонезии "Мы видим, что интерес к Российской Федерации растет. И туристы приезжают уже не только в Москву и Санкт-Петербург, но и в другие регионы… Привлекают туристов Краснодарский край, Ставропольский край, Дальний Восток, Камчатка, Татарстан", - добавил он. Новый нацпроект "Туризм и гостеприимство", который начнет действовать в 2025 году, предполагает, что к 2030 году необходимо обеспечить рост доли туризма в ВВП страны до 5%, числа турпоездок - до 140 миллионов, а экспорт туруслуг нарастить в три раза по сравнению с уровнем 2023 года.

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россия, туризм