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УАЗ представил новую модификацию "Профи"
УАЗ представил новую модификацию "Профи" - 05.12.2024, ПРАЙМ
УАЗ представил новую модификацию "Профи"
Разработанный в прошлом году в Калуге на шасси УАЗ "Профи" комбинированный автомобиль "Геркулес 6530" для ЖКХ и городских служб благоустройства получил новый... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T20:56+0300
2024-12-05T20:56+0300
2024-12-05T20:56+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Разработанный в прошлом году в Калуге на шасси УАЗ "Профи" комбинированный автомобиль "Геркулес 6530" для ЖКХ и городских служб благоустройства получил новый функционал. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.Отмечается, что на машине появилась пескоразбрасывающая установка и передний съемный гидрофицированный отвал. Это оборудование предназначено для распределения по поверхности автомобильных дорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Летом пескоразбрасывающую установку можно заменить на вакуумно-подметальное оборудование.По данными издания, управление перечисленными выше механизмами осуществляется из водительской кабины. Плотность посыпки антигололедными материалами регулируется автоматически в зависимости от скорости движения.В пресс-службе добавили, что преимуществами "Геркулеса" являются круглогодичная функциональность, эффективность и доступность комплектующих.
https://1prime.ru/20241121/uaz-852992026.html
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россия, уаз, жкх, уборка снега
Экономика, РОССИЯ, УАЗ, ЖКХ, уборка снега
УАЗ представил новую модификацию "Профи"
"Известия": УАЗ представил обновленный "Профи" для нужд коммунального хозяйства
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Разработанный в прошлом году в Калуге на шасси УАЗ "Профи" комбинированный автомобиль "Геркулес 6530" для ЖКХ и городских служб благоустройства получил новый функционал. Об этом пишут "Известия"
со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.
Отмечается, что на машине появилась пескоразбрасывающая установка и передний съемный гидрофицированный отвал. Это оборудование предназначено для распределения по поверхности автомобильных дорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Летом пескоразбрасывающую установку можно заменить на вакуумно-подметальное оборудование.
По данными издания, управление перечисленными выше механизмами осуществляется из водительской кабины. Плотность посыпки антигололедными материалами регулируется автоматически в зависимости от скорости движения.
В пресс-службе добавили, что преимуществами "Геркулеса" являются круглогодичная функциональность, эффективность и доступность комплектующих.
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