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УАЗ представил новую модификацию "Профи"

УАЗ представил новую модификацию "Профи" - 05.12.2024, ПРАЙМ

УАЗ представил новую модификацию "Профи"

Разработанный в прошлом году в Калуге на шасси УАЗ "Профи" комбинированный автомобиль "Геркулес 6530" для ЖКХ и городских служб благоустройства получил новый... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T20:56+0300

2024-12-05T20:56+0300

2024-12-05T20:56+0300

экономика

россия

уаз

жкх

уборка снега

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Разработанный в прошлом году в Калуге на шасси УАЗ "Профи" комбинированный автомобиль "Геркулес 6530" для ЖКХ и городских служб благоустройства получил новый функционал. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу Ульяновского автозавода.Отмечается, что на машине появилась пескоразбрасывающая установка и передний съемный гидрофицированный отвал. Это оборудование предназначено для распределения по поверхности автомобильных дорог и тротуаров сыпучих инертных материалов и антигололедных реагентов. Летом пескоразбрасывающую установку можно заменить на вакуумно-подметальное оборудование.По данными издания, управление перечисленными выше механизмами осуществляется из водительской кабины. Плотность посыпки антигололедными материалами регулируется автоматически в зависимости от скорости движения.В пресс-службе добавили, что преимуществами "Геркулеса" являются круглогодичная функциональность, эффективность и доступность комплектующих.

https://1prime.ru/20241121/uaz-852992026.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уаз, жкх, уборка снега