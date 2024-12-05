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Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе - 05.12.2024, ПРАЙМ
Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе
Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в четверг в столице Башкортостана, собрав участников из 35 стран, сообщили организаторы... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T00:22+0300
2024-12-05T00:22+0300
экономика
россия
крым
уфа
симферополь
сергей аксенов
ямэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в четверг в столице Башкортостана, собрав участников из 35 стран, сообщили организаторы мероприятия. Ялтинский международный экономический форум в 2024 году проходит в столице Башкортостана Уфе. Решение, по словам и.о. главы правительства Башкортостана Андрея Назарова, связано с проведением специальной военной операции, так как есть ограничения по перелетам в Крым, что неудобно для участников форумов. На форум в Уфе прибыла большая делегация из Крыма, всего в мероприятии участвуют представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превышает 90. В онлайн-формате принимают участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского бассейна. Делегация Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума намерена подписать ряд меморандумов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив - строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии. Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года в Крыму. ЯМЭФ входит в четвёрку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира: России, Италии, Словении, Турции, Гонконга, Японии, Чехии, Швейцарии, Греции, Казахстана, Израиля, Индии и Сербии. Последующие годы мероприятие динамично развивалось, отвечая вызовам времени, и на ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В 2020 году и позднее форум не проводился.
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россия, крым, уфа, симферополь, сергей аксенов, ямэф
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, Уфа, СИМФЕРОПОЛЬ, Сергей Аксенов, ЯМЭФ
00:22 05.12.2024
 
Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе

Шестой Ялтинский международный экономический форум пройдет в Уфе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - ПРАЙМ. Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) пройдет в четверг в столице Башкортостана, собрав участников из 35 стран, сообщили организаторы мероприятия.
Ялтинский международный экономический форум в 2024 году проходит в столице Башкортостана Уфе. Решение, по словам и.о. главы правительства Башкортостана Андрея Назарова, связано с проведением специальной военной операции, так как есть ограничения по перелетам в Крым, что неудобно для участников форумов.
На форум в Уфе прибыла большая делегация из Крыма, всего в мероприятии участвуют представители 35 стран. Общее количество государств-участниц превышает 90. В онлайн-формате принимают участие представители 81 страны, включая государства Латинской Америки и Карибского бассейна.
Делегация Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума намерена подписать ряд меморандумов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив - строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, проекты по организации промышленных производств. Основное внимание инвесторы планируют уделить восточной части Крыма, в частности Керчи, Судаку и Феодосии.
Ялтинский международный экономический форум - международное деловое мероприятие в экономической сфере, которое проводится с 2015 года в Крыму. ЯМЭФ входит в четвёрку крупнейших экономических форумов России. В первом форуме, прошедшем девять лет назад, приняли участие более 600 человек из 13 стран мира: России, Италии, Словении, Турции, Гонконга, Японии, Чехии, Швейцарии, Греции, Казахстана, Израиля, Индии и Сербии. Последующие годы мероприятие динамично развивалось, отвечая вызовам времени, и на ЯМЭФ, проходившем в 2019 году, число участников превысило 4,5 тысячи человек из 89 стран мира. В 2020 году и позднее форум не проводился.
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМУфаСИМФЕРОПОЛЬСергей АксеновЯМЭФ
 
 
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