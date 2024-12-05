https://1prime.ru/20241205/ukraina-853345316.html

WSJ узнала, о чем скоро планирует объявить Украина

WSJ узнала, о чем скоро планирует объявить Украина - 05.12.2024, ПРАЙМ

WSJ узнала, о чем скоро планирует объявить Украина

Киев планирует объявить о готовности к мирным переговорам с Москвой, об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T10:00+0300

2024-12-05T10:00+0300

2024-12-05T10:00+0300

политика

украина

сша

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Киев планирует объявить о готовности к мирным переговорам с Москвой, об этом говорится в материале издания The Wall Street Journal."Измотанная почти трехлетними боевыми действиями с Россией, Украина планирует заявить о своей готовности к миру", — сказано в публикации издания.Глава аппарата Зеленского Андрей Ермак ранее посетил Вашингтон, где планировал наладить отношения с командой будущего президента США Дональда Трампа.Ранее в рамках государственного визита в Казахстан президент России Владимир Путин заявил, что подтвердил готовность к переговорам с Украиной на тех условиях, которые он предложил ранее.Инициатива главы государства включает прекращение огня со стороны России после вывода украинских войск с территории новых регионов, отказ Украины от намерений вступить в НАТО, демилитаризацию и денацификацию, а также принятие нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса.

https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853343946.html

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украина, сша