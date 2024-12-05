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"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ
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"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине
"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине
Если все военные подразделения Великобритании окажутся на Украине, они смогут противостоять российским войскам всего две недели, либо даже меньше. Такое мнение... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:50+0300
2024-12-05T12:50+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Если все военные подразделения Великобритании окажутся на Украине, они смогут противостоять российским войскам всего две недели, либо даже меньше. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X."Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели", — заметил Шрайвер.Ранее замминистра обороны Великобритании Алистар Карнс заявил, что в случае вступления Британии в полномасштабный конфликт с Россией, британские войска будут разбиты за полгода.Министр обороны Великобритании Джон Хили также признал, что вооруженные силы страны не готовы к боевым операциям, хотя адаптированы к военным действиям.Ранее в докладе комитета по обороне указывалось, что британская армия не готова к возможной крупномасштабной и длительной войне из-за проблем с персоналом и набором личного состава.
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сша, украина, всу
Политика, США, УКРАИНА, ВСУ
12:50 05.12.2024
 
"Две недели". В США дерзко высказались о британских войсках на Украине

Шрайвер считает, что вся армия Британии протянет на Украине лишь две недели

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ЦВО на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа пушки 2А36 Гиацинт-Б ЦВО на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Если все военные подразделения Великобритании окажутся на Украине, они смогут противостоять российским войскам всего две недели, либо даже меньше. Такое мнение выразил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.
"Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели", — заметил Шрайвер.
Ранее замминистра обороны Великобритании Алистар Карнс заявил, что в случае вступления Британии в полномасштабный конфликт с Россией, британские войска будут разбиты за полгода.
Министр обороны Великобритании Джон Хили также признал, что вооруженные силы страны не готовы к боевым операциям, хотя адаптированы к военным действиям.
Ранее в докладе комитета по обороне указывалось, что британская армия не готова к возможной крупномасштабной и длительной войне из-за проблем с персоналом и набором личного состава.
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