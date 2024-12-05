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ВТБ закрывает филиал в Анголе, заявил Костин
ВТБ закрывает филиал в Анголе, заявил Костин - 05.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ закрывает филиал в Анголе, заявил Костин
ВТБ закрывает филиал в Анголе, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:01+0300
2024-12-05T09:01+0300
2024-12-05T09:01+0300
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закрывает филиал в Анголе, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". "Закрываем. Отзываем лицензию… Все заморожено, поэтому… Подали уже документы", - сказал Костин. В марте прошлого года Костин сообщил, что филиал ВТБ в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, его придется продать. Годом позже - в марте текущего года первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что доля банка в филиале в Анголе будет уменьшаться, а сроки зависят от многих факторов.
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россия, ангола, втб
Экономика, РОССИЯ, АНГОЛА, ВТБ
ВТБ закрывает филиал в Анголе, заявил Костин
Костин: ВТБ закрывает филиал в Анголе
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закрывает филиал в Анголе, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на брифинге 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
"Закрываем. Отзываем лицензию… Все заморожено, поэтому… Подали уже документы", - сказал Костин.
В марте прошлого года Костин сообщил, что филиал ВТБ в Анголе пострадал от санкций, и, скорее всего, его придется продать. Годом позже - в марте текущего года первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что доля банка в филиале в Анголе будет уменьшаться, а сроки зависят от многих факторов.