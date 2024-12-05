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Костин заявил, что у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Костин заявил, что у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью
Костин заявил, что у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью - 05.12.2024, ПРАЙМ
Костин заявил, что у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью
У ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава банка Андрей Костин. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:02+0300
2024-12-05T09:02+0300
экономика
россия
втб
юань
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. У ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава банка Андрей Костин. "Сейчас у нас нет проблем, мы покупаем и продаем", - ответил он на вопрос, есть ли у банка проблемы с юаневой ликвидностью "Мы перешли на рыночные отношения, мы стали покупать экспортеров с определенной маржой для них, и они к нам потекли", - добавил Костин. Также, по его словам, после того как США введи санкции против Газпромбанка, поток юаневой ликвидности в ВТБ увеличился. Костин также отметил, что на сегодняшний день банк полностью справлялся "с обслуживанием объема торговли", который проходит через ВТБ в юанях. Вместе с тем глава ВТБ подчеркнул, что юаней недостойно для выдачи кредитов. "Для кредитования нет ликвидности, потому что неоткуда особо взять. Центральный банк свопы не делает, каких-то депозитов больших тоже нет в юанях", - заключил он.
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россия, втб, юань
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, юань
09:02 05.12.2024
 
Костин заявил, что у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью

Костин: у ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2022. Работа форума. День второй
ПМЭФ-2022. Работа форума. День второй - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. У ВТБ нет проблем с юаневой ликвидностью, заявил журналистам на форуме ВТБ "Россия зовет!" глава банка Андрей Костин.
"Сейчас у нас нет проблем, мы покупаем и продаем", - ответил он на вопрос, есть ли у банка проблемы с юаневой ликвидностью
"Мы перешли на рыночные отношения, мы стали покупать экспортеров с определенной маржой для них, и они к нам потекли", - добавил Костин.
Также, по его словам, после того как США введи санкции против Газпромбанка, поток юаневой ликвидности в ВТБ увеличился.
Костин также отметил, что на сегодняшний день банк полностью справлялся "с обслуживанием объема торговли", который проходит через ВТБ в юанях.
Вместе с тем глава ВТБ подчеркнул, что юаней недостойно для выдачи кредитов. "Для кредитования нет ликвидности, потому что неоткуда особо взять. Центральный банк свопы не делает, каких-то депозитов больших тоже нет в юанях", - заключил он.
Отделение банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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