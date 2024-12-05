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ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования

ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования - 05.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования

ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:04+0300

2024-12-05T09:04+0300

2024-12-05T09:04+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной организации Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Мы закладываем это в бизнес-план 2025 года, условия для этого наступили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях банк готов остановить беззалоговое розничное кредитование. Пьянов отметил, что ВТБ планирует два манёвра внутри бизнес-плана. Первый манёвр - "капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу, и отправлять его в корпоративное кредитование". "С точки зрения второго маневра - это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-транзакционную часть розничного бизнеса", - подчеркнул он. И именно в эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с безналоговым розничным кредитованием, заключил он.

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россия, втб