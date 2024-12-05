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ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования - 05.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования
ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:04+0300
2024-12-05T09:04+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной организации Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Мы закладываем это в бизнес-план 2025 года, условия для этого наступили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях банк готов остановить беззалоговое розничное кредитование. Пьянов отметил, что ВТБ планирует два манёвра внутри бизнес-плана. Первый манёвр - "капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу, и отправлять его в корпоративное кредитование". "С точки зрения второго маневра - это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-транзакционную часть розничного бизнеса", - подчеркнул он. И именно в эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с безналоговым розничным кредитованием, заключил он.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:04 05.12.2024
 
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования

Пьянов: ВТБ намерен остановить беззалоговое розничное кредитование в 2025 году

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские компании, попавшие под западные санкции
Российские компании, попавшие под западные санкции - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной организации Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Мы закладываем это в бизнес-план 2025 года, условия для этого наступили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях банк готов остановить беззалоговое розничное кредитование.
Пьянов отметил, что ВТБ планирует два манёвра внутри бизнес-плана.
Первый манёвр - "капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу, и отправлять его в корпоративное кредитование".
"С точки зрения второго маневра - это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-транзакционную часть розничного бизнеса", - подчеркнул он. И именно в эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с безналоговым розничным кредитованием, заключил он.
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