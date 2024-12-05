https://1prime.ru/20241205/vtb-853342656.html
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования - 05.12.2024, ПРАЙМ
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования
ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:04+0300
2024-12-05T09:04+0300
2024-12-05T09:04+0300
экономика
россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851277031_0:93:3079:1825_1920x0_80_0_0_a2f48c7d2cc8dc63c8ca3064d2b3fe8c.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной организации Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ "Россия зовет!". "Мы закладываем это в бизнес-план 2025 года, условия для этого наступили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях банк готов остановить беззалоговое розничное кредитование. Пьянов отметил, что ВТБ планирует два манёвра внутри бизнес-плана. Первый манёвр - "капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу, и отправлять его в корпоративное кредитование". "С точки зрения второго маневра - это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-транзакционную часть розничного бизнеса", - подчеркнул он. И именно в эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с безналоговым розничным кредитованием, заключил он.
https://1prime.ru/20241204/sberezheniya-853308816.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851277031_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_2cdc7be68d8137640b415001bfdc8783.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб
ВТБ планирует остановку беззалогового розничного кредитования
Пьянов: ВТБ намерен остановить беззалоговое розничное кредитование в 2025 году
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. ВТБ закладывает в бизнес-план на будущий год остановку беззалогового розничного кредитования, заявил журналистам первый зампред правления этой кредитной организации Дмитрий Пьянов на форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Мы закладываем это в бизнес-план 2025 года, условия для этого наступили", - сказал он, отвечая на вопрос, при каких условиях банк готов остановить беззалоговое розничное кредитование.
Пьянов отметил, что ВТБ планирует два манёвра внутри бизнес-плана.
Первый манёвр - "капитальный, то есть освобождать и капитал, и розницу, и отправлять его в корпоративное кредитование".
"С точки зрения второго маневра - это маневр ресурсов, кредитные ресурсы будут переиспользованы в депозитно-транзакционную часть розничного бизнеса", - подчеркнул он. И именно в эту часть будут перераспределены сотрудники, которые работали с безналоговым розничным кредитованием, заключил он.
Доля наличных под подушкой у россиян сократилась до минимума, заявили в ВТБ