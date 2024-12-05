https://1prime.ru/20241205/vtb-853364548.html
В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка
В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка - 05.12.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка
Искусственный интеллект в чатах и голосовых помощниках к 2026 году будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов ВТБ, сообщила пресс-служба банка в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T17:06+0300
2024-12-05T17:06+0300
2024-12-05T17:06+0300
экономика
россия
втб
технологии
банки
искусственный интеллект
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e72ec1b9769fc166daa164f96963f244.jpg
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в чатах и голосовых помощниках к 2026 году будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов ВТБ, сообщила пресс-служба банка в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". "К 2026 году искусственный интеллект (ИИ) в чатах и голосовых помощниках будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов. Это позволит ускорить их обработку и повысить удовлетворенность клиентов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что уже сейчас 8 из 10 обращений в чат-боте решается ИИ без опции "позвать человека". "Благодаря ИИ чат-бот стал умнее. В 75% случаев чат-бот понимает клиента без уточнений, определяет сразу два вопроса в одном сообщении, а повторные обращения по той же теме обрабатывает уже более детальными ответами. Кроме того, в чат-боте реализован механизм, который автоматически исправляет опечатки и неточности в запросах", - добавили в банке. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк в следующем году начнет тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи. "Такие модели максимально перспективны для развития голосовых помощников, цифровых ассистентов и других сервисов. Но искусственный интеллект никогда не заменит сотрудников полностью. Он помогает операторам эффективнее работать с клиентами, а люди продолжают решать сложные и нестандартные задачи", - добавил он.
https://1prime.ru/20241205/dajdzhest-853339755.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/40/841504002_250:0:1751:1126_1920x0_80_0_0_de7408b456d66755587070412edd2e80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб, технологии, банки, искусственный интеллект
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Технологии, Банки, искусственный интеллект
В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка
ВТБ: искусственный интеллект к 2026 году будет решать 9 из 10 запросов клиентов
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в чатах и голосовых помощниках к 2026 году будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов ВТБ, сообщила пресс-служба банка в рамках форума ВТБ "Россия зовет!".
"К 2026 году искусственный интеллект (ИИ) в чатах и голосовых помощниках будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов. Это позволит ускорить их обработку и повысить удовлетворенность клиентов", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что уже сейчас 8 из 10 обращений в чат-боте решается ИИ без опции "позвать человека".
"Благодаря ИИ чат-бот стал умнее. В 75% случаев чат-бот понимает клиента без уточнений, определяет сразу два вопроса в одном сообщении, а повторные обращения по той же теме обрабатывает уже более детальными ответами. Кроме того, в чат-боте реализован механизм, который автоматически исправляет опечатки и неточности в запросах", - добавили в банке.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк в следующем году начнет тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи.
"Такие модели максимально перспективны для развития голосовых помощников, цифровых ассистентов и других сервисов. Но искусственный интеллект никогда не заменит сотрудников полностью. Он помогает операторам эффективнее работать с клиентами, а люди продолжают решать сложные и нестандартные задачи", - добавил он.
В ВТБ рассказали об интеграции "Почта банка"