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В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка

В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка - 05.12.2024, ПРАЙМ

В ВТБ рассказали о работе ИИ в чатах и голосовых помощниках банка

Искусственный интеллект в чатах и голосовых помощниках к 2026 году будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов ВТБ, сообщила пресс-служба банка в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T17:06+0300

2024-12-05T17:06+0300

2024-12-05T17:06+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в чатах и голосовых помощниках к 2026 году будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов ВТБ, сообщила пресс-служба банка в рамках форума ВТБ "Россия зовет!". "К 2026 году искусственный интеллект (ИИ) в чатах и голосовых помощниках будет самостоятельно решать 9 из 10 запросов клиентов. Это позволит ускорить их обработку и повысить удовлетворенность клиентов", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что уже сейчас 8 из 10 обращений в чат-боте решается ИИ без опции "позвать человека". "Благодаря ИИ чат-бот стал умнее. В 75% случаев чат-бот понимает клиента без уточнений, определяет сразу два вопроса в одном сообщении, а повторные обращения по той же теме обрабатывает уже более детальными ответами. Кроме того, в чат-боте реализован механизм, который автоматически исправляет опечатки и неточности в запросах", - добавили в банке. По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк в следующем году начнет тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи. "Такие модели максимально перспективны для развития голосовых помощников, цифровых ассистентов и других сервисов. Но искусственный интеллект никогда не заменит сотрудников полностью. Он помогает операторам эффективнее работать с клиентами, а люди продолжают решать сложные и нестандартные задачи", - добавил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, технологии, банки, искусственный интеллект