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Минфин не увидел необходимости повышать норматив продажи валютной выручки

Минфин не увидел необходимости повышать норматив продажи валютной выручки - 05.12.2024, ПРАЙМ

Минфин не увидел необходимости повышать норматив продажи валютной выручки

Минфин РФ не видит смысла повышать норматив продажи валютной выручки для стабилизации курса рубля, объем продаж и так составляет 52% от полученных экспортерами... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:03+0300

2024-12-05T16:03+0300

2024-12-05T16:03+0300

экономика

россия

минфин

валютная выручка

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ не видит смысла повышать норматив продажи валютной выручки для стабилизации курса рубля, объем продаж и так составляет 52% от полученных экспортерами средств, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. "Да нет, мы недавно снизили (норматив продажи валютной выручки – ред.)", – сказал министр, отвечая на вопрос о необходимости ужесточения валютного контроля для стабилизации курса рубля. "У нас сейчас объемы продажи валютной выручки 36% - это 40% умножить на 90%, если быть точным. А фактически, как нам Росфинмониторинг говорит, объемы продаж составили 52%, то есть, смысла в повышении какого-то нет", - сказал Силуанов. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами было введено указом президента РФ Владимира Путина в октябре прошлого года для обеспечения стабильности курса рубля. Экспортеры из указа президента обязаны зачислять на счета в РФ не менее 40% валютной выручки в течение 60 дней с ее получения. Далее из этой зачисленной выручки они должны продавать на внутреннем рынке 90% за две недели. При этом оговаривается, что продажа должна быть "в размере не менее 25% денежных средств, получаемых в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов)". Нормы по репатриации иностранной валюты неоднократно смягчались. Так, сначала порог репатриации составлял 80% - затем правительство разрешило зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи полученной по внешнеторговым контрактам выручки сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.

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россия, минфин, валютная выручка