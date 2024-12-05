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Апелляция подтвердила незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/yandeks-853352156.html
Апелляция подтвердила незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль
Апелляция подтвердила незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль - 05.12.2024, ПРАЙМ
Апелляция подтвердила незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения налогового органа, которым компании "Яндекс" было отказано в | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:58+0300
2024-12-05T13:06+0300
экономика
россия
яндекс
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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения налогового органа, которым компании "Яндекс" было отказано в уменьшении налога на прибыль за 2021 год примерно на 1,7 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу "Яндекса" на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции отклонил заявление "Яндекса", просившего признать решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам №7 от 28 июля 2023 года недействительным. Спор связан со строительством нового офисного здания компании в Москве на Воробьевых горах, на месте снесенной гостиницы "Корстон". "Яндекс" в ноябре 2022 года представил уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2021 год, в которой увеличил свои внереализационные расходы почти на 8,4 миллиарда рублей, а сумму налога соответственно снизил почти на 1,7 миллиарда. Как говорится в решении суда, в состав внереализационных расходов "Яндекс" включил затраты, представляющие собой остаточную стоимость зданий и сооружений ранее приобретенного "Яндексом" гостиничного комплекса "Корстон", снесенных в 2020 году. Закон разрешает уменьшать налоговую базу на затраты налогоплательщика на ликвидацию основных средств. Между тем, ФНС после проверки признала такое включение неправомерным, так как единственной целью ликвидации основных средств комплекса "Корстон" было освобождение земельного участка для последующего строительства на нем нового офисного здания. Снос был не самостоятельной хозяйственной операцией, а этапом инвестиционного строительства, гостиница изначально приобреталась для строительства на ее месте нового офисного здания, подчеркнула ФНС. Суд согласился с доводами ответчика и подтвердил, что спорные затраты представляют собой часть затрат на строительство нового объекта и они "не могут быть учтены иначе как в составе первоначальной стоимости нового офисного здания". Эти затраты подлежат списанию через амортизацию, указал суд. "Яндекс" выкупил отель "Корстон" вместе с участком в 4 гектара в 2018 году примерно за 145 миллионов долларов. Новое здание будет представлять собой три разновысотных крыла (до 15 этажей), объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей. Наземная площадь комплекса составит около 162 тысяч квадратных метров.
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Экономика, РОССИЯ, Яндекс
12:58 05.12.2024 (обновлено: 13:06 05.12.2024)
 
Апелляция подтвердила незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль

Суд подтвердил незаконность снижения "Яндексом" налога на прибыль на 1,7 млрд руб

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтенд "Яндекса" в павильоне "Минпромторга"
Стенд Яндекса в павильоне Минпромторга - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 дек – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией подтвердил законность решения налогового органа, которым компании "Яндекс" было отказано в уменьшении налога на прибыль за 2021 год примерно на 1,7 миллиарда рублей, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Апелляционный суд в четверг отклонил жалобу "Яндекса" на принятое в сентябре решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Суд первой инстанции отклонил заявление "Яндекса", просившего признать решение межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России по крупнейшим налогоплательщикам №7 от 28 июля 2023 года недействительным. Спор связан со строительством нового офисного здания компании в Москве на Воробьевых горах, на месте снесенной гостиницы "Корстон".
"Яндекс" в ноябре 2022 года представил уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2021 год, в которой увеличил свои внереализационные расходы почти на 8,4 миллиарда рублей, а сумму налога соответственно снизил почти на 1,7 миллиарда. Как говорится в решении суда, в состав внереализационных расходов "Яндекс" включил затраты, представляющие собой остаточную стоимость зданий и сооружений ранее приобретенного "Яндексом" гостиничного комплекса "Корстон", снесенных в 2020 году.
Закон разрешает уменьшать налоговую базу на затраты налогоплательщика на ликвидацию основных средств. Между тем, ФНС после проверки признала такое включение неправомерным, так как единственной целью ликвидации основных средств комплекса "Корстон" было освобождение земельного участка для последующего строительства на нем нового офисного здания. Снос был не самостоятельной хозяйственной операцией, а этапом инвестиционного строительства, гостиница изначально приобреталась для строительства на ее месте нового офисного здания, подчеркнула ФНС.
Суд согласился с доводами ответчика и подтвердил, что спорные затраты представляют собой часть затрат на строительство нового объекта и они "не могут быть учтены иначе как в составе первоначальной стоимости нового офисного здания". Эти затраты подлежат списанию через амортизацию, указал суд.
"Яндекс" выкупил отель "Корстон" вместе с участком в 4 гектара в 2018 году примерно за 145 миллионов долларов. Новое здание будет представлять собой три разновысотных крыла (до 15 этажей), объединенных центральным атриумом с прозрачной кровлей. Наземная площадь комплекса составит около 162 тысяч квадратных метров.
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