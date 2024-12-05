https://1prime.ru/20241205/yandeks-853354393.html

"Яндекс" внедрил в "Алису" последнюю модель YandexGPT

"Яндекс" внедрил в "Алису" последнюю модель YandexGPT - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Яндекс" внедрил в "Алису" последнюю модель YandexGPT

"Яндекс" внедрил в голосовой помощник "Алиса" свою последнюю языковую модель - YandexGPT 4 Pro: она стала на треть лучше справляться с задачами пользователей, а | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T13:57+0300

2024-12-05T13:57+0300

2024-12-05T13:57+0300

россия

яндекс

алиса

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Яндекс" внедрил в голосовой помощник "Алиса" свою последнюю языковую модель - YandexGPT 4 Pro: она стала на треть лучше справляться с задачами пользователей, а ее ответы стали содержать в 1,6 раза больше полезной информации, новые возможности доступны в опции "Алиса Про", рассказали в компании. "Яндекс" обновил опцию "Алиса Про", предоставив пользователям доступ к самой новой и мощной языковой модели - YandexGPT 4 Pro. ... Результаты показали, что новая версия выигрывает в 58% случаев. Ее ответы содержат на 55% больше полезной информации, и в целом теперь Алиса на 33% лучше решает задачу пользователя", - говорится в сообщении. Опция "Про" доступна с подпиской "Яндекс Плюс". Отмечается, что пользователи уже могут опробовать обновление в чате с "Алисой", а на умных устройствах компании функция станет доступно в ближайшее время. Там добавили, что это первый массовый продукт компании, использующий YandexGPT 4 Pro. По подсчетам специалистов компании, при ответах на запросы о мире обновленный помощник выигрывает в 57% случаев, а в креативных задачах написания текстов - создание рекламных слоганов или генерация структуры и тезисов дипломного проекта - модель показывает лучшие результаты в 58% случаев.

https://1prime.ru/20241203/yandeks-853298129.html

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россия, яндекс, алиса