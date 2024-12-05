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Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее
Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее - 05.12.2024, ПРАЙМ
Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее
События, происходящие в Южной Корее, связаны с политической системой, созданной Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T12:28+0300
2024-12-05T12:28+0300
политика
россия
мид
мария захарова
сша
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. События, происходящие в Южной Корее, связаны с политической системой, созданной Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - отметила дипломат.По словам представителя внешнеполитического ведомства России, истории Южной Кореи не было ни одного президента, который покинул свой пост нормально, не попав в тюрьму или не покончив с жизнью.Захарова подчеркнула, что подобные факты объясняют, почему Пхеньян предпринимает меры самозащиты, так как южнокорейский сосед непредсказуем.Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, чтобы противостоять силам, не поддерживающим конституционный порядок. Однако Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения.
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россия, мид, мария захарова, сша
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, США
12:28 05.12.2024
 
Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее

Захарова: события в Южной Корее вписаны в политическую систему, созданную США

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Работа форума
ПМЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. События, происходящие в Южной Корее, связаны с политической системой, созданной Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - отметила дипломат.
По словам представителя внешнеполитического ведомства России, истории Южной Кореи не было ни одного президента, который покинул свой пост нормально, не попав в тюрьму или не покончив с жизнью.
Захарова подчеркнула, что подобные факты объясняют, почему Пхеньян предпринимает меры самозащиты, так как южнокорейский сосед непредсказуем.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, чтобы противостоять силам, не поддерживающим конституционный порядок. Однако Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
3 декабря, 16:54
 
ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваСША
 
 
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