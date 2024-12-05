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Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее

Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее - 05.12.2024, ПРАЙМ

Захарова обвинила Вашингтон в кризисе в Южной Корее

События, происходящие в Южной Корее, связаны с политической системой, созданной Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T12:28+0300

2024-12-05T12:28+0300

2024-12-05T12:28+0300

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. События, происходящие в Южной Корее, связаны с политической системой, созданной Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."То, что сейчас там происходит и творится, полностью вписано в политическую государственную систему, которую Соединенные Штаты Америки создали на территории Южной Кореи", - отметила дипломат.По словам представителя внешнеполитического ведомства России, истории Южной Кореи не было ни одного президента, который покинул свой пост нормально, не попав в тюрьму или не покончив с жизнью.Захарова подчеркнула, что подобные факты объясняют, почему Пхеньян предпринимает меры самозащиты, так как южнокорейский сосед непредсказуем.Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение в стране, чтобы противостоять силам, не поддерживающим конституционный порядок. Однако Национальное собрание Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения.

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россия, мид, мария захарова, сша