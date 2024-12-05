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Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой - 05.12.2024, ПРАЙМ
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой
Виза официального представителя МИД России Марии Захаровой для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте была отменена из-за возражений "некоторых стран"... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:54+0300
2024-12-05T16:54+0300
политика
россия
мид
мария захарова
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Виза официального представителя МИД России Марии Захаровой для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте была отменена из-за возражений "некоторых стран" Европейского союза. Об этом сообщил посол Мальты в России Кармело Ингуанез."После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки - и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, - министр (иностранных дел Мальты - ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу", - рассказал посол в беседе с телеканалом RTVI.Ранее в МИД России назвали беспрецедентным случаем отмену визы представителя российского внешнеполитического ведомства. Сама Захарова отметила, что в ОБСЕ не осталось принципов и взаимодействия.
https://1prime.ru/20241204/zakharova-853330745.html
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россия, мид, мария захарова, мальта
Политика, РОССИЯ, МИД, Мария Захарова, МАЛЬТА
16:54 05.12.2024
 
Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой

Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой возражениями "некоторых стран"

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Виза официального представителя МИД России Марии Захаровой для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте была отменена из-за возражений "некоторых стран" Европейского союза. Об этом сообщил посол Мальты в России Кармело Ингуанез.
"После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки - и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, - министр (иностранных дел Мальты - ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу", - рассказал посол в беседе с телеканалом RTVI.
Ранее в МИД России назвали беспрецедентным случаем отмену визы представителя российского внешнеполитического ведомства. Сама Захарова отметила, что в ОБСЕ не осталось принципов и взаимодействия.
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
Захаровой аннулировали выданную Мальтой визу перед встречей ОБСЕ
Вчера, 18:11
 
ПолитикаРОССИЯМИДМария ЗахароваМАЛЬТА
 
 
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