https://1prime.ru/20241205/zakharova-853364101.html

Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой

Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой - 05.12.2024, ПРАЙМ

Посол Мальты объяснил аннулирование визы Захаровой

Виза официального представителя МИД России Марии Захаровой для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте была отменена из-за возражений "некоторых стран"... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:54+0300

2024-12-05T16:54+0300

2024-12-05T16:54+0300

политика

россия

мид

мария захарова

мальта

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849070202_0:0:3131:1762_1920x0_80_0_0_bc74e90c77ac16c7902ebad52abb34e6.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Виза официального представителя МИД России Марии Захаровой для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте была отменена из-за возражений "некоторых стран" Европейского союза. Об этом сообщил посол Мальты в России Кармело Ингуанез."После того, как некоторые государства - члены ЕС высказали возражения против ее поездки - и это также предусмотрено в решении, что государства-члены могут возразить принимающей стороне, - министр (иностранных дел Мальты - ред.) решил, что перед лицом этих возражений мы аннулируем визу", - рассказал посол в беседе с телеканалом RTVI.Ранее в МИД России назвали беспрецедентным случаем отмену визы представителя российского внешнеполитического ведомства. Сама Захарова отметила, что в ОБСЕ не осталось принципов и взаимодействия.

https://1prime.ru/20241204/zakharova-853330745.html

мальта

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, мария захарова, мальта