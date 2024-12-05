https://1prime.ru/20241205/zarplata-853339589.html
Зарплаты в промышленности Дальнего Востока выросли на 7%
Зарплаты в промышленности Дальнего Востока выросли на 7% - 05.12.2024, ПРАЙМ
Зарплаты в промышленности Дальнего Востока выросли на 7%
Зарплаты в промышленном секторе Дальнего Востока в 2024 году выросли на 7% и перешагнули отметку в 200 тысяч рублей в месяц, самым высокооплачиваемым... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T04:46+0300
2024-12-05T04:46+0300
2024-12-05T04:46+0300
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ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Зарплаты в промышленном секторе Дальнего Востока в 2024 году выросли на 7% и перешагнули отметку в 200 тысяч рублей в месяц, самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, сообщил РИА Новости представитель онлайн-платформы объявлений "Авито".
"Подводя итоги 2024 года, эксперты "Авито Работы" проанализировали данные за последние 11 месяцев по средним предлагаемым зарплатам в разных секторах промышленности. Выяснилось, что самым высокооплачиваемым направлением в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стало транспортное машиностроение - здесь работодатели предлагают 220 тысяч рублей в месяц при полной занятости", - сообщил агентству представитель платформы.
Он отметил, что в целом сфера промышленности в ДФО демонстрирует рост средних зарплатных предложений на 7% год к году. Если по итогам 2023-го в этой отрасли работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 103 098 рублей, то уже в этом году средняя сумма составила порядка 110 683 рублей.
"На втором месте - производство промышленного оборудования и станков. В этой отрасли работодатели в среднем предлагали кандидатам 79 544 рубля в месяц. Третье место занимает металлургическая промышленность - здесь средние предлагаемые зарплаты при графике "полный день" составили 78 018 рублей", - добавил представитель платформы.
Четвертую строчку рейтинга по зарплатам в промышленном секторе занимает лесная и деревообрабатывающая промышленность (73 760 рублей), замыкает пятерку лидеров по заработной плате - энергетика (57 249 рублей).
По данным директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, помимо увеличения зарплатных предложений, в условиях острой нехватки квалифицированных кадров в промышленной отрасли работодатели пересматривают свои стратегии по привлечению и удержанию сотрудников: вводят программы обучения, наставничества, предлагают кандидатам расширенные социальные пакеты и льготы. Так, в 1 полугодии 2024 года работодатели стали предлагать специалистам возможности для обучения на новом месте в три раза чаще, чем в аналогичном периоде в прошлом году. При этом в целом число вакансий с популярными дополнительными льготами за год выросло на 58%.
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бизнес, промышленность, хабаровск, хабаровск, дальний восток, авито работа, авито
Экономика, Бизнес, Промышленность, ХАБАРОВСК, Хабаровск, Дальний Восток, Авито Работа, Авито
Зарплаты в промышленности Дальнего Востока выросли на 7%
"Авито Работы": зарплаты в промышленности Дальнего Востока выросли на 7%
ХАБАРОВСК, 5 дек - ПРАЙМ. Зарплаты в промышленном секторе Дальнего Востока в 2024 году выросли на 7% и перешагнули отметку в 200 тысяч рублей в месяц, самым высокооплачиваемым направлением стало транспортное машиностроение, сообщил РИА Новости представитель онлайн-платформы объявлений "Авито".
"Подводя итоги 2024 года, эксперты "Авито Работы" проанализировали данные за последние 11 месяцев по средним предлагаемым зарплатам в разных секторах промышленности. Выяснилось, что самым высокооплачиваемым направлением в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) стало транспортное машиностроение - здесь работодатели предлагают 220 тысяч рублей в месяц при полной занятости", - сообщил агентству представитель платформы.
Он отметил, что в целом сфера промышленности в ДФО демонстрирует рост средних зарплатных предложений на 7% год к году. Если по итогам 2023-го в этой отрасли работодатели предлагали новым сотрудникам в среднем 103 098 рублей, то уже в этом году средняя сумма составила порядка 110 683 рублей.
"На втором месте - производство промышленного оборудования и станков. В этой отрасли работодатели в среднем предлагали кандидатам 79 544 рубля в месяц. Третье место занимает металлургическая промышленность - здесь средние предлагаемые зарплаты при графике "полный день" составили 78 018 рублей", - добавил представитель платформы.
Четвертую строчку рейтинга по зарплатам в промышленном секторе занимает лесная и деревообрабатывающая промышленность (73 760 рублей), замыкает пятерку лидеров по заработной плате - энергетика (57 249 рублей).
По данным директора по развитию "Авито Работы" Романа Губанова, помимо увеличения зарплатных предложений, в условиях острой нехватки квалифицированных кадров в промышленной отрасли работодатели пересматривают свои стратегии по привлечению и удержанию сотрудников: вводят программы обучения, наставничества, предлагают кандидатам расширенные социальные пакеты и льготы. Так, в 1 полугодии 2024 года работодатели стали предлагать специалистам возможности для обучения на новом месте в три раза чаще, чем в аналогичном периоде в прошлом году. При этом в целом число вакансий с популярными дополнительными льготами за год выросло на 58%.