https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853343946.html

"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву

"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву

Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T09:32+0300

2024-12-05T09:32+0300

2024-12-05T09:32+0300

вооружения

сша

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х."В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — отметил эксперт.Ранее британские СМИ также сообщили о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны новоизбранного президента США при условии, что Украина не присоединится к НАТО.Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что Россия не допустит передачу ядерного оружия Украине со стороны любого западного государства.

https://1prime.ru/20241204/zelenskiy-853310235.html

сша

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сша, украина, владимир зеленский