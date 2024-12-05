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"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву
Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:32+0300
2024-12-05T09:32+0300
2024-12-05T09:32+0300
вооружения
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владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х."В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — отметил эксперт.Ранее британские СМИ также сообщили о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны новоизбранного президента США при условии, что Украина не присоединится к НАТО.Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что Россия не допустит передачу ядерного оружия Украине со стороны любого западного государства.
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Вооружения, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву
Макгрегор: в Вашингтоне обсуждают передачу Украине ядерного оружия
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил
экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.
"В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — отметил эксперт.
Ранее британские СМИ также сообщили о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны новоизбранного президента США при условии, что Украина не присоединится к НАТО.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что Россия не допустит передачу ядерного оружия Украине со стороны любого западного государства.
"Новая реальность". В США раскрыли, на что решился Зеленский