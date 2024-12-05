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"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву - 05.12.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву
Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T09:32+0300
2024-12-05T09:32+0300
вооружения
сша
украина
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х."В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — отметил эксперт.Ранее британские СМИ также сообщили о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны новоизбранного президента США при условии, что Украина не присоединится к НАТО.Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что Россия не допустит передачу ядерного оружия Украине со стороны любого западного государства.
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сша
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сша, украина, владимир зеленский
Вооружения, США, УКРАИНА, Владимир Зеленский
09:32 05.12.2024
 
"Ходят слухи". Экс-советник Пентагона раскрыл, что Вашингтон передаст Киеву

Макгрегор: в Вашингтоне обсуждают передачу Украине ядерного оружия

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине ядерного оружия. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в социальной сети Х.
"В Вашингтоне ходят слухи о том, что обсуждается вопрос о предоставлении Зеленскому тактического ядерного оружия", — отметил эксперт.
Ранее британские СМИ также сообщили о возможной передаче ядерного оружия Украине со стороны новоизбранного президента США при условии, что Украина не присоединится к НАТО.
Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что Россия не допустит передачу ядерного оружия Украине со стороны любого западного государства.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.12.2024
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ВооруженияСШАУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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