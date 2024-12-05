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"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского
Правление главы киевского режима Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, говорится в материале издания The Spectator. | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:03+0300
2024-12-05T11:03+0300
2024-12-05T11:03+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правление главы киевского режима Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, говорится в материале издания The Spectator."Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", — сказано в публикации издания.Авторы материала также отметили, что Зеленский оказался в сложном положении, так как из-за своих неудач он стал крайне непопулярным среди своих граждан, и гнев украинцев по отношению к нему будет расти во время будущих выборов.В издании заключили, что как только будет известна дата выборов, то обвинений для главы киевского режима будет достаточно.Вместе с тем, президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
https://1prime.ru/20241205/ukraina-853345316.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского
Spectator: правление Зеленского завершится разделом Украины
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ.
Правление главы киевского режима Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, говорится
в материале издания The Spectator.
"Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", — сказано в публикации издания.
Авторы материала также отметили, что Зеленский оказался в сложном положении, так как из-за своих неудач он стал крайне непопулярным среди своих граждан, и гнев украинцев по отношению к нему будет расти во время будущих выборов.
В издании заключили, что как только будет известна дата выборов, то обвинений для главы киевского режима будет достаточно.
Вместе с тем, президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
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