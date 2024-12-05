https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853348149.html

"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского

"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского - 05.12.2024, ПРАЙМ

"Последняя трагедия". СМИ рассказали, чем завершится правление Зеленского

Правление главы киевского режима Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, говорится в материале издания The Spectator. | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:03+0300

2024-12-05T11:03+0300

2024-12-05T11:03+0300

политика

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. Правление главы киевского режима Владимира Зеленского завершится с разделом Украины, говорится в материале издания The Spectator."Последней трагедией его политической карьеры станет подпись под разделом страны", — сказано в публикации издания.Авторы материала также отметили, что Зеленский оказался в сложном положении, так как из-за своих неудач он стал крайне непопулярным среди своих граждан, и гнев украинцев по отношению к нему будет расти во время будущих выборов.В издании заключили, что как только будет известна дата выборов, то обвинений для главы киевского режима будет достаточно.Вместе с тем, президентские выборы на Украине в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

https://1prime.ru/20241205/ukraina-853345316.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский