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В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"
В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" - 05.12.2024, ПРАЙМ
В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"
В украинских дипломатических кругах уже обсуждается возможность того, что после достижения перемирия Запад предложит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T16:47+0300
2024-12-05T16:47+0300
2024-12-05T16:50+0300
политика
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В украинских дипломатических кругах уже обсуждается возможность того, что после достижения перемирия Запад предложит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондоне, передает испанская газета Mundo."В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", - сказано в публикации газеты.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти готовятся приступить к переговорам и мирным договоренностям с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск и другие условия, такие как отказ от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
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украина, запад, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, ЗАПАД, Владимир Зеленский
В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"
Mundo: в Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому золотое изгнание в Лондоне
МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В украинских дипломатических кругах уже обсуждается возможность того, что после достижения перемирия Запад предложит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондоне, передает испанская газета Mundo.
"В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", - сказано в публикации газеты.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти готовятся приступить к переговорам и мирным договоренностям с Россией.
В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск и другие условия, такие как отказ от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики
Глава офиса Зеленского оценил перспективы переговоров с Россией