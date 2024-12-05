https://1prime.ru/20241205/zelenskiy-853363968.html

В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"

В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" - 05.12.2024, ПРАЙМ

В Киеве думают, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание"

В украинских дипломатических кругах уже обсуждается возможность того, что после достижения перемирия Запад предложит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T16:47+0300

2024-12-05T16:47+0300

2024-12-05T16:50+0300

политика

украина

запад

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84123/85/841238512_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_53debb042b2530e3e819d33ad26c833f.jpg

МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. В украинских дипломатических кругах уже обсуждается возможность того, что после достижения перемирия Запад предложит Владимиру Зеленскому "золотое изгнание" в Лондоне, передает испанская газета Mundo."В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить", - сказано в публикации газеты.Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские власти готовятся приступить к переговорам и мирным договоренностям с Россией.В июне президент России Владимир Путин предложил инициативы по мирному урегулированию конфликта в Украине, включая прекращение огня, переговоры после вывода украинских войск и другие условия, такие как отказ от намерений вступить в НАТО и принятие нейтрального статуса. Однако после террористической атаки ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто наносит удары по мирному населению и создает угрозу объектам ядерной энергетики

https://1prime.ru/20241205/peregovory-853353170.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, владимир зеленский