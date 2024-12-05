https://1prime.ru/20241205/zoloto-853348529.html
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах
Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:18+0300
2024-12-05T11:18+0300
2024-12-05T11:18+0300
экономика
россия
роснефть
игорь сечин
https://cdnn.1prime.ru/img/82814/88/828148875_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e1d3eb645c2197c4ffd05bacfca633de.jpg
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов", – сказал он. "Мы с удовлетворением отмечаем намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещает его использование", – добавил Сечин.
https://1prime.ru/20241204/zoloto-853333240.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82814/88/828148875_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_ff2eed6b5142494e6442aedcd9e03540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роснефть, игорь сечин
Экономика, РОССИЯ, Роснефть, Игорь Сечин
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах
Сечин: главным конкурентом доллара в международных расчетах станет золото
РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов", – сказал он.
"Мы с удовлетворением отмечаем намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещает его использование", – добавил Сечин.
Цена на золото перешла к росту после выхода американской макростатистики