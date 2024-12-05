https://1prime.ru/20241205/zoloto-853348529.html

Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах

Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ

Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах

Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 05.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-05T11:18+0300

2024-12-05T11:18+0300

2024-12-05T11:18+0300

экономика

россия

роснефть

игорь сечин

https://cdnn.1prime.ru/img/82814/88/828148875_0:186:2981:1863_1920x0_80_0_0_e1d3eb645c2197c4ffd05bacfca633de.jpg

РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов", – сказал он. "Мы с удовлетворением отмечаем намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещает его использование", – добавил Сечин.

https://1prime.ru/20241204/zoloto-853333240.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роснефть, игорь сечин