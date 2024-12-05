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Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах - 05.12.2024, ПРАЙМ
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах
Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по... | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T11:18+0300
2024-12-05T11:18+0300
экономика
россия
роснефть
игорь сечин
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. "Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов", – сказал он. "Мы с удовлетворением отмечаем намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещает его использование", – добавил Сечин.
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россия, роснефть, игорь сечин
Экономика, РОССИЯ, Роснефть, Игорь Сечин
11:18 05.12.2024
 
Сечин назвал главного конкурента доллара в международных расчетах

Сечин: главным конкурентом доллара в международных расчетах станет золото

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
%Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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РАС-ЭЛЬ-ХАЙМА (ОАЭ), 5 дек – ПРАЙМ. Золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов, станет главным конкурентом доллара, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности и глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"Главным конкурентом доллара станет золото, тысячелетиями используемое человечеством для расчетов", – сказал он.
"Мы с удовлетворением отмечаем намерение избранного президента США Дональда Трампа защитить позиции доллара. Однако это противоречит сегодняшней политике США, которая своими санкциями запрещает его использование", – добавил Сечин.
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Вчера, 19:10
 
ЭкономикаРОССИЯРоснефтьИгорь Сечин
 
 
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