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"Полюс" допустил тренд на рост доли золота в резервах мировых центробанков - 05.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241205/zoloto-853368199.html
"Полюс" допустил тренд на рост доли золота в резервах мировых центробанков
"Полюс" допустил тренд на рост доли золота в резервах мировых центробанков - 05.12.2024, ПРАЙМ
"Полюс" допустил тренд на рост доли золота в резервах мировых центробанков
"Полюс" допускает продолжение тренда на увеличение золота в резервах мировых центральных банков и дедолларизацию экономики, что может оказать поддержку ценам на | 05.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-05T18:48+0300
2024-12-05T18:48+0300
экономика
золото
дедолларизация
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Полюс" допускает продолжение тренда на увеличение золота в резервах мировых центральных банков и дедолларизацию экономики, что может оказать поддержку ценам на золото, заявил генеральный директор компании Алексей Востоков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". "Многие центробанки международные продолжают увеличивать в своих ЗВР (золотовалютных резервах - ред.) объем золота, снижая при этом объем государственных облигаций ФРС… в наших ЗВР - 32% золота, в ЗВР США - 70%, то есть у всех по-разному. При этом мы также отмечаем, что индийский центробанк также начал наращивать объем приобретаемого золота с 7% до 9%. Более того, он задумался о сохранности своих ЗВР и в настоящий момент перевозит физику, само золото непосредственно, из банка Англии в банки Индии", - сказал он. "В целом, мы допускаем, что этот тренд продолжится - на дедолларизацию экономики, на увеличение золота в объеме ЗВР. Это будет, вероятнее всего, стимулировать цену на золото", - добавил Востоков. К другим факторам, которые влияют на рост стоимости золота, генеральный директор "Полюса" отнес геополитическую и экономическую нестабильность, а также переход Федеральной резервной системы США к более мягкой кредитно-денежной политике. Тем не менее, он подчеркнул, что рынок золота крайне волатилен, поэтому стоимость металла может как резко вырасти, так и быстро упасть. Также в ходе сессии Востоков отметил, что основным вызовом для отрасли является исчерпанность ресурсов, крупные месторождения золота открываются все реже, содержание металла в руде также уменьшается. Для всего российского бизнеса в целом ключевым риском является дефицит кадров. "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
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золото, дедолларизация
Экономика, золото, дедолларизация
18:48 05.12.2024
 
"Полюс" допустил тренд на рост доли золота в резервах мировых центробанков

"Полюс" допустил рост доли золота в резервах центробанков и дедолларизацию

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 дек - ПРАЙМ. "Полюс" допускает продолжение тренда на увеличение золота в резервах мировых центральных банков и дедолларизацию экономики, что может оказать поддержку ценам на золото, заявил генеральный директор компании Алексей Востоков на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Многие центробанки международные продолжают увеличивать в своих ЗВР (золотовалютных резервах - ред.) объем золота, снижая при этом объем государственных облигаций ФРС… в наших ЗВР - 32% золота, в ЗВР США - 70%, то есть у всех по-разному. При этом мы также отмечаем, что индийский центробанк также начал наращивать объем приобретаемого золота с 7% до 9%. Более того, он задумался о сохранности своих ЗВР и в настоящий момент перевозит физику, само золото непосредственно, из банка Англии в банки Индии", - сказал он.
"В целом, мы допускаем, что этот тренд продолжится - на дедолларизацию экономики, на увеличение золота в объеме ЗВР. Это будет, вероятнее всего, стимулировать цену на золото", - добавил Востоков.
К другим факторам, которые влияют на рост стоимости золота, генеральный директор "Полюса" отнес геополитическую и экономическую нестабильность, а также переход Федеральной резервной системы США к более мягкой кредитно-денежной политике. Тем не менее, он подчеркнул, что рынок золота крайне волатилен, поэтому стоимость металла может как резко вырасти, так и быстро упасть.
Также в ходе сессии Востоков отметил, что основным вызовом для отрасли является исчерпанность ресурсов, крупные месторождения золота открываются все реже, содержание металла в руде также уменьшается. Для всего российского бизнеса в целом ключевым риском является дефицит кадров.
"Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.
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Экономиказолотодедолларизация
 
 
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