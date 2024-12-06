https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853385846.html
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России
Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Об... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T13:35+0300
2024-12-06T13:35+0300
2024-12-06T13:35+0300
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом он сообщил на совещании с участием и.о. президента Абхазии Бадрой Гунбой."Хочу еще раз проинформировать, что на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается", - заметил он.По словам и.о. главы финансового ведомства, все средства государственного бюджета направлены на оплату электроэнергии, поскольку Абхазия испытывает дефицит электричества и вынуждена импортировать его из России.Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.
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россия, абхазия
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ
В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России
Глава Минфина Абхазии сообщил о дефиците средств на зарплаты бюджетникам
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом он сообщил на совещании с участием и.о. президента Абхазии Бадрой Гунбой.
"Хочу еще раз проинформировать, что на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается", - заметил он.
По словам и.о. главы финансового ведомства, все средства государственного бюджета направлены на оплату электроэнергии, поскольку Абхазия испытывает дефицит электричества и вынуждена импортировать его из России.
Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.
В Госдуме надеются на пересмотр Абхазией соглашения с Россией