https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853385846.html

В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Об... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T13:35+0300

2024-12-06T13:35+0300

2024-12-06T13:35+0300

экономика

россия

абхазия

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра финансов Абхазии Владимир Делба заявил, что у республики нет денег для выплаты заработных плат работникам бюджетной сферы. Об этом он сообщил на совещании с участием и.о. президента Абхазии Бадрой Гунбой."Хочу еще раз проинформировать, что на сегодняшний день за счет средств республиканского бюджета не выплачивается заработная плата... ни одному работнику бюджетной сферы. Вообще не выплачивается", - заметил он.По словам и.о. главы финансового ведомства, все средства государственного бюджета направлены на оплату электроэнергии, поскольку Абхазия испытывает дефицит электричества и вынуждена импортировать его из России.Социальные выплаты, которые ранее осуществляла Россия, были приостановлены с 1 сентября. В это же время, чтобы сэкономить электроэнергию, был введен режим веерных отключений на 4 часа в день. Ежедневно Абхазии требуется 15 миллионов рублей на покрытие дефицита энергии, но эти деньги не были учтены в бюджете на 2024 год.

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абхазия

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