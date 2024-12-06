https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853396847.html

В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов

В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов - 06.12.2024, ПРАЙМ

В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов

Партия абхазских мандаринов массой девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе между Абхазией и Россией. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T17:00+0300

2024-12-06T17:00+0300

2024-12-06T17:00+0300

экономика

россия

абхазия

россельхознадзор

мандарины

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СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Партия абхазских мандаринов массой девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе между Абхазией и Россией. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что РФ запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз. Как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности. По словам Джопуа, в партии цитрусовых весом девять тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. "Какие-то партии пропускают, какие-то нет", — добавил он. Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию является основным источником заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.

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россия, абхазия, россельхознадзор, мандарины