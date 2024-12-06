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В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов - 06.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241206/abkhaziya-853396847.html
В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов
В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов - 06.12.2024, ПРАЙМ
В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов
Партия абхазских мандаринов массой девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе между Абхазией и Россией. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T17:00+0300
2024-12-06T17:00+0300
экономика
россия
абхазия
россельхознадзор
мандарины
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СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Партия абхазских мандаринов массой девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе между Абхазией и Россией. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа. Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что РФ запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз. Как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности. По словам Джопуа, в партии цитрусовых весом девять тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию. "Какие-то партии пропускают, какие-то нет", — добавил он. Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию является основным источником заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
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россия, абхазия, россельхознадзор, мандарины
Экономика, РОССИЯ, АБХАЗИЯ, Россельхознадзор, мандарины
17:00 06.12.2024
 
В Абхазии заявили, что Россия не пропустила девять тонн мандаринов

Джопуа: Россия не пропустила девять тонн абхазских мандаринов через границу

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСбор урожая мандаринов в Сочи
Сбор урожая мандаринов в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СУХУМ, 6 дек - ПРАЙМ. Партия абхазских мандаринов массой девять тонн не прошла карантинную инспекцию на границе между Абхазией и Россией. Об этом сообщил в пятницу РИА Новости исполняющий обязанности министра сельского хозяйства республики Беслан Джопуа.
Ранее в пятницу и.о. премьера Абхазии Валерий Бганба заявил, что РФ запретила ввоз мандаринов из республики, ссылаясь на решение санитарных служб. Позднее Россельхознадзор опроверг информацию о запрете на ввоз. Как заявили РИА Новости в ведомстве, это не соответствует действительности.
По словам Джопуа, в партии цитрусовых весом девять тонн на границе нашли вредителя, составили акт и вернули в Абхазию.
"Какие-то партии пропускают, какие-то нет", — добавил он.
Для Абхазии экспорт мандаринов в Россию является основным источником заработка фермеров в зимний период. Планировалось вывезти до 36 тысяч тонн цитрусовых России в этом сезоне.
Сухуми - столица Республики Абхазия - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
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ЭкономикаРОССИЯАБХАЗИЯРоссельхознадзормандарины
 
 
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