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"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ - 06.12.2024, ПРАЙМ
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"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:53+0300
2024-12-06T20:53+0300
аэрофлот
улан-удэ
россия
москва
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. "Мы запускаем регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ... Полёты в Бурятию стартуют 28 декабря", - говорится в сообщении. Время в полете составит около 6 часов. Рейсы будут выполнят Boeing 737. На борт можно будет бесплатно взять спортивное снаряжение. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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аэрофлот, улан-удэ, россия, москва
Аэрофлот, Улан-Удэ, РОССИЯ, МОСКВА
20:53 06.12.2024
 
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" с 28 декабря запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанк"Аэрофлот"
Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания.
"Мы запускаем регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ... Полёты в Бурятию стартуют 28 декабря", - говорится в сообщении.
Время в полете составит около 6 часов. Рейсы будут выполнят Boeing 737. На борт можно будет бесплатно взять спортивное снаряжение.
Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
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