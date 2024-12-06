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"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ - 06.12.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T20:53+0300

2024-12-06T20:53+0300

2024-12-06T20:53+0300

аэрофлот

улан-удэ

россия

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. "Мы запускаем регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ... Полёты в Бурятию стартуют 28 декабря", - говорится в сообщении. Время в полете составит около 6 часов. Рейсы будут выполнят Boeing 737. На борт можно будет бесплатно взять спортивное снаряжение. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.

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улан-удэ

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аэрофлот, улан-удэ, россия, москва