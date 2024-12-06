https://1prime.ru/20241206/aeroflot-853405007.html
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T20:53+0300
2024-12-06T20:53+0300
2024-12-06T20:53+0300
аэрофлот
улан-удэ
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_0:117:3227:1932_1920x0_80_0_0_9279a45d7227896ff9e29af14910fb50.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания. "Мы запускаем регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ... Полёты в Бурятию стартуют 28 декабря", - говорится в сообщении. Время в полете составит около 6 часов. Рейсы будут выполнят Boeing 737. На борт можно будет бесплатно взять спортивное снаряжение. Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
https://1prime.ru/20241130/lizing-853221787.html
улан-удэ
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/73/839197372_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_88706adb64153e5a9d60c259e400e452.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, улан-удэ, россия, москва
Аэрофлот, Улан-Удэ, РОССИЯ, МОСКВА
"Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
"Аэрофлот" с 28 декабря запустит рейсы из Москвы в Улан-Удэ
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" запускает рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в Улан-Удэ 28 декабря, сообщила авиакомпания.
"Мы запускаем регулярные рейсы из аэропорта Шереметьево в Улан-Удэ... Полёты в Бурятию стартуют 28 декабря", - говорится в сообщении.
Время в полете составит около 6 часов. Рейсы будут выполнят Boeing 737. На борт можно будет бесплатно взять спортивное снаряжение.
Группа "Аэрофлот" – крупнейшая авиационная группа России. В состав Группы входят сетевые авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", лоукостер "Победа", а также профильные сервисные предприятия, занимающиеся техническим обслуживанием воздушных судов, предоставлением бортового питания, гостиничных услуг, а также обучением работников.
Аэрофлот первым в России возьмет самолеты в "мокрый лизинг"