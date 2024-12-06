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В России придумали, что продавать за рубеж вместе с пшеницей - 06.12.2024, ПРАЙМ
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В России придумали, что продавать за рубеж вместе с пшеницей
В России придумали, что продавать за рубеж вместе с пшеницей - 06.12.2024, ПРАЙМ
В России придумали, что продавать за рубеж вместе с пшеницей
Сегодня перед российским АПК стоит глобальная задача. Согласно указу президента РФ о национальных целях, аграриям необходимо к 2030 году нарастить экспорт в... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T08:15+0300
2024-12-06T08:15+0300
мнения аналитиков
сельское хозяйство
турция
россия
иран
саудовская аравия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853316386.jpg?1733462101
МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сегодня перед российским АПК стоит глобальная задача. Согласно указу президента РФ о национальных целях, аграриям необходимо к 2030 году нарастить экспорт в полтора раза по сравнению с 2021 годом, то есть до 55,2 млрд долларов в год, если отсчитывать от 2021 г. При этом в текущих политических и экономических реалиях шансов поставлять продукцию для западных покупателей (ЕС, США, англоговорящие страны) у российского АПК практически нет, как и надежд на то, что взаимное эмбарго будет снято.Согласно прогнозам экспертов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, по итогам 2024 года показатели экспорта должны составить 44-45 млрд долларов. Однако за первые 9 месяцев этого года он оказался равен 31 млрд долларов (на 4% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период).Мы предполагаем, что у российского АПК всё же есть возможности и потенциал даже перевыполнить указ президента, достигнув к 2030 году 60-65 млрд долларов. Один из способствующих этому факторов ― мировой рост цен на продовольствие. С 2020 года они резко выросли и продолжают оставаться на стабильно высоком уровне выше 115 пунктов по индексу Всемирной продовольственной организации ООН, что является в среднем на 15-20 пунктов выше цен до 2020 года. Помимо политических и экономических потрясений, на ценообразование влияет и природа (Эль Ниньо и другие засухи в наиболее населенных регионах мира).Страны те же – культуры новыеВ последние 2 года крупнейшими покупателями российской пшеницы являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш, покупающие от 4 млн тонн (Турция) до примерно 1 млн (Иран). Рост заинтересованности в российской пшенице мы также видим у контрагентов из Нигерии, Гвинеи, Анголы и Сенегала (в указанных странах пока что это небольшие партии до 100 000 тонн); Индонезии, Туниса, Израиля, Йемена, Ливии, Шри-Ланки, Сирии, Марокко и Вьетнама.Мы прогнозируем сохранение мирового лидерства России в доле пшеницы на мировом рынке в сезоне 2024-2025 (свыше 23% на мировом рынке, более 46 млн тонн), а также доминирование пшеницы в доле зернового экспорта России – более 75%.Но, помимо пшеницы, есть множество других стран и видов продукции, которые можно поставить. Тем более что пшеница, несмотря на свою важность и несмотря на то, что мы в ней очень сильно преуспели при отличной селекции и высокой конкурентоспособности, остается в целом низкомаржинальной культурой для наших аграриев.Надо развивать и другие культуры. Например, ячмень, на который ставка вывозной пошлины сейчас нулевая, что сделано специально для поощрения его производства. Его, к слову, у российских аграриев, как всегда, закупают Ливия и Саудовская Аравия, а кукурузу ― Турция и Иран. Причём отгрузки турецкому потребителю в этом сезоне увеличились на 28%. Постоянным экспортным спросом пользуются также российские чечевица (её покупают Турция, ОАЭ, Иран, Пакистан, Индия) и нут (Турция, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия).На Ближнем Востоке считаем перспективными горох, нут и другие бобовые, которые являются очень важными составляющими местной кухни, при этом они очень маржинальные. Так, стоимость тонны российского нута составит около 750 долларов (при средней стоимости тонны пшеницы в 220-230) в ценах 2024 года. Выгоды этих культур очевидны, вероятно, аграрии будут их осваивать активнее.В приоритете оказываются страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом страны Азии играют все большую роль, и доля их растет за счет некоторого снижения доли поставок на Ближний Восток. Это касается как действующих рынков, так и тех, на которых можно расширить российское присутствие. Это страны с быстрорастущими населением и экономикой. Российский АПК способен закрыть их потребности в зерновых, масложировой продукции, мясе, молочных продуктах и кондитерских изделиях.Очень хорошо продаются соя, рапс и их производные. По сое потенциал России мы оцениваем еще в дополнительные 7-8 млн тонн, если аграрии будут расширять посевы. Основным рынком сбыта ее, как и сейчас, останется Китай.Очень перспективным рынком станет Индонезия, уже в 2024 году купившая у РФ более 1,7 млн тонн зерновых, но для расширения поставок в эту страну нам надо увеличивать логистические мощности – флота на Дальнем Востоке и портовых терминалов / складов в ДВФО, а также мощности Ж/Д дорог для вывоза в эти порты. Кроме того, аграриям надо получать сертификаты российских лабораторий, аккредитованных органами власти Индонезии и сертификаты "халяль" (причем не только на мясо, но и на зерновые).Секрет успехаУспех российских аграриев на внешних рынках в большей степени зависит от их финансовой устойчивости внутри страны, хотя очень большую роль играет и дипломатия, обеспечение межгосударственных соглашений и сертификации поставок.Возросшая пошлина на зерно, подорожавшие удобрения и топливо, недоступность кредитования и обновления парка техники из-за высокой ключевой ставки сильно бьют по отечественному АПК, особенно по малому и среднему бизнесу. Больше всего шансов на выгодную цену для экспорта в таких условиях имеют крупные производители. Поэтому особую важность имеют господдержка и импортозамещение (в области технологий и семенного материала), льготное финансирование и кредитование внутри страны, позволяющие заработать валюту на внешнем рынке.Не менее важно и качество продукции. Она должна не только соответствовать необходимым критериям по результатам лабораторных испытаний, но и соответствовать кулинарным пожеланиям покупателей, а значит, надо развивать производство продуктов высокого передела. Сегодня Турция делает много качественных продуктов из российского сырья и продает их, в том числе, на внешних рынках – уверены, что российские аграрии могли бы сделать не хуже.Автор - гендиректор ООО "Землица" Наталья Згурская
турция
иран
саудовская аравия
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Наталья Згурская
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, сельское хозяйство, турция, россия, иран, саудовская аравия, минсельхоз
Мнения аналитиков, Сельское хозяйство, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ИРАН, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Минсельхоз
08:15 06.12.2024
 
В России придумали, что продавать за рубеж вместе с пшеницей

Эксперт Згурская: пшеницу на экспорт нужно дополнить другими культурами и продуктами

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Наталья Згурская, гендиректор поставщика зерновых ООО Землица (входит в группу компаний АО Кириллица)
Наталья Згурская
Гендиректор поставщика зерновых ООО "Землица" (входит в группу компаний АО "Кириллица")
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МОСКВА, 6 ноя - ПРАЙМ. Сегодня перед российским АПК стоит глобальная задача. Согласно указу президента РФ о национальных целях, аграриям необходимо к 2030 году нарастить экспорт в полтора раза по сравнению с 2021 годом, то есть до 55,2 млрд долларов в год, если отсчитывать от 2021 г. При этом в текущих политических и экономических реалиях шансов поставлять продукцию для западных покупателей (ЕС, США, англоговорящие страны) у российского АПК практически нет, как и надежд на то, что взаимное эмбарго будет снято.
Согласно прогнозам экспертов Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, по итогам 2024 года показатели экспорта должны составить 44-45 млрд долларов. Однако за первые 9 месяцев этого года он оказался равен 31 млрд долларов (на 4% ниже прошлогодних показателей за аналогичный период).
Мы предполагаем, что у российского АПК всё же есть возможности и потенциал даже перевыполнить указ президента, достигнув к 2030 году 60-65 млрд долларов. Один из способствующих этому факторов ― мировой рост цен на продовольствие. С 2020 года они резко выросли и продолжают оставаться на стабильно высоком уровне выше 115 пунктов по индексу Всемирной продовольственной организации ООН, что является в среднем на 15-20 пунктов выше цен до 2020 года. Помимо политических и экономических потрясений, на ценообразование влияет и природа (Эль Ниньо и другие засухи в наиболее населенных регионах мира).
Страны те же – культуры новые
В последние 2 года крупнейшими покупателями российской пшеницы являются Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Бангладеш, покупающие от 4 млн тонн (Турция) до примерно 1 млн (Иран). Рост заинтересованности в российской пшенице мы также видим у контрагентов из Нигерии, Гвинеи, Анголы и Сенегала (в указанных странах пока что это небольшие партии до 100 000 тонн); Индонезии, Туниса, Израиля, Йемена, Ливии, Шри-Ланки, Сирии, Марокко и Вьетнама.
Мы прогнозируем сохранение мирового лидерства России в доле пшеницы на мировом рынке в сезоне 2024-2025 (свыше 23% на мировом рынке, более 46 млн тонн), а также доминирование пшеницы в доле зернового экспорта России – более 75%.
Но, помимо пшеницы, есть множество других стран и видов продукции, которые можно поставить. Тем более что пшеница, несмотря на свою важность и несмотря на то, что мы в ней очень сильно преуспели при отличной селекции и высокой конкурентоспособности, остается в целом низкомаржинальной культурой для наших аграриев.
Надо развивать и другие культуры. Например, ячмень, на который ставка вывозной пошлины сейчас нулевая, что сделано специально для поощрения его производства. Его, к слову, у российских аграриев, как всегда, закупают Ливия и Саудовская Аравия, а кукурузу ― Турция и Иран. Причём отгрузки турецкому потребителю в этом сезоне увеличились на 28%. Постоянным экспортным спросом пользуются также российские чечевица (её покупают Турция, ОАЭ, Иран, Пакистан, Индия) и нут (Турция, Пакистан, ОАЭ, Саудовская Аравия).
На Ближнем Востоке считаем перспективными горох, нут и другие бобовые, которые являются очень важными составляющими местной кухни, при этом они очень маржинальные. Так, стоимость тонны российского нута составит около 750 долларов (при средней стоимости тонны пшеницы в 220-230) в ценах 2024 года. Выгоды этих культур очевидны, вероятно, аграрии будут их осваивать активнее.
В приоритете оказываются страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом страны Азии играют все большую роль, и доля их растет за счет некоторого снижения доли поставок на Ближний Восток. Это касается как действующих рынков, так и тех, на которых можно расширить российское присутствие. Это страны с быстрорастущими населением и экономикой. Российский АПК способен закрыть их потребности в зерновых, масложировой продукции, мясе, молочных продуктах и кондитерских изделиях.
Очень хорошо продаются соя, рапс и их производные. По сое потенциал России мы оцениваем еще в дополнительные 7-8 млн тонн, если аграрии будут расширять посевы. Основным рынком сбыта ее, как и сейчас, останется Китай.
Очень перспективным рынком станет Индонезия, уже в 2024 году купившая у РФ более 1,7 млн тонн зерновых, но для расширения поставок в эту страну нам надо увеличивать логистические мощности – флота на Дальнем Востоке и портовых терминалов / складов в ДВФО, а также мощности Ж/Д дорог для вывоза в эти порты. Кроме того, аграриям надо получать сертификаты российских лабораторий, аккредитованных органами власти Индонезии и сертификаты "халяль" (причем не только на мясо, но и на зерновые).
Секрет успеха
Успех российских аграриев на внешних рынках в большей степени зависит от их финансовой устойчивости внутри страны, хотя очень большую роль играет и дипломатия, обеспечение межгосударственных соглашений и сертификации поставок.
Возросшая пошлина на зерно, подорожавшие удобрения и топливо, недоступность кредитования и обновления парка техники из-за высокой ключевой ставки сильно бьют по отечественному АПК, особенно по малому и среднему бизнесу. Больше всего шансов на выгодную цену для экспорта в таких условиях имеют крупные производители. Поэтому особую важность имеют господдержка и импортозамещение (в области технологий и семенного материала), льготное финансирование и кредитование внутри страны, позволяющие заработать валюту на внешнем рынке.
Не менее важно и качество продукции. Она должна не только соответствовать необходимым критериям по результатам лабораторных испытаний, но и соответствовать кулинарным пожеланиям покупателей, а значит, надо развивать производство продуктов высокого передела. Сегодня Турция делает много качественных продуктов из российского сырья и продает их, в том числе, на внешних рынках – уверены, что российские аграрии могли бы сделать не хуже.
Автор - гендиректор ООО "Землица" Наталья Згурская

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