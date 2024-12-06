https://1prime.ru/20241206/aviakompanii-853380875.html
Кабмин до конца года направит субсидии на поддержку авиакомпаний
Кабмин до конца года направит субсидии на поддержку авиакомпаний - 06.12.2024, ПРАЙМ
Кабмин до конца года направит субсидии на поддержку авиакомпаний
Правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний, в том числе на субсидирование льготных авиаперелетов, средства на данные... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T11:25+0300
2024-12-06T11:25+0300
2024-12-06T11:25+0300
экономика
россия
авиакомпании
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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний, в том числе на субсидирование льготных авиаперелетов, средства на данные цели будут направлены до конца года, следует из сообщения на сайте правительства. "Правительство продолжает финансовую поддержку организаций воздушного транспорта. До конца года на эти цели будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Согласно распоряжению, 2 миллиарда рублей будет направлено на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от перевозок пассажиров по специальному тарифу регулярными рейсами с 1 февраля по 31 июля 2024 года. Еще 1,508 миллиарда рублей выделено для предоставления в 2024 году субсидий из федерального бюджета на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Росавиации необходимо осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и представить доклада в правительство РФ до 1 февраля 2025 года.
https://1prime.ru/20241128/rostransnadzor-853177730.html
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россия, авиакомпании
Экономика, РОССИЯ, авиакомпании
Кабмин до конца года направит субсидии на поддержку авиакомпаний
Кабмин до конца года направит 3,5 миллиарда рублей на поддержку авиакомпаний
МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Правительство РФ выделило 3,5 миллиарда рублей на поддержку российских авиакомпаний, в том числе на субсидирование льготных авиаперелетов, средства на данные цели будут направлены до конца года, следует из сообщения на сайте правительства.
"Правительство продолжает финансовую поддержку организаций воздушного транспорта. До конца года на эти цели будет направлено 3,5 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Согласно распоряжению, 2 миллиарда рублей будет направлено на возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от перевозок пассажиров по специальному тарифу регулярными рейсами с 1 февраля по 31 июля 2024 года. Еще 1,508 миллиарда рублей выделено для предоставления в 2024 году субсидий из федерального бюджета на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов.
Росавиации необходимо осуществить контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств и представить доклада в правительство РФ до 1 февраля 2025 года.
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