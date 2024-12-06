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ВТБ ожидает сокращение выдачи автокредитов в России

ВТБ ожидает сокращение выдачи автокредитов в России - 06.12.2024, ПРАЙМ

ВТБ ожидает сокращение выдачи автокредитов в России

Выдачи автокредитов в РФ в 2025 году, по оценке ВТБ, сократятся на 10%, до 1,5 миллионов кредитов, а объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T10:38+0300

2024-12-06T10:38+0300

2024-12-06T10:38+0300

экономика

россия

втб

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Выдачи автокредитов в РФ в 2025 году, по оценке ВТБ, сократятся на 10%, до 1,5 миллионов кредитов, а объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом текущего года - 2,1-2,3 триллиона рублей, сообщила пресс-служба ВТБ. "По оценке ВТБ, в следующем году физлица получат на покупку легковых авто порядка 1,5 миллиона кредитов, что будет на 10% ниже итогов 2024 года. Однако из-за роста среднего "чека" вслед за стоимостью машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024 года на уровне 2,1-2,3 триллиона рублей", - говорится в сообщении. Банк отмечает, что на фоне высоких рыночных ставок, ужесточившейся политики ЦБ и повышения утильсбора рынок автокредитования во втором полугодии 2024 года стал резко "охлаждаться". По предварительным оценкам ВТБ, в ноябре физлицам будет выдано на покупку машин порядка 112 миллиардов рублей - на 32% меньше, чем в предыдущем месяце. В целом за четвертый квартал объемы рыночных выдач могут сократиться к июлю-сентябрю на треть, сообщили в банке. "По итогам всего 2024 года банк прогнозирует продажи автокредитов в России на уровне 2,3 триллионов рублей (+53% к 2023 году). Почти половина выдач (47%) в этом году придется на новые машины", - сообщили в банке. Кредитная организация обращает внимание, что в 2025 году, помимо высоких рыночных ставок и макропруденциальных надбавок, на динамику рынка будет влиять планируемое введение макропруденциальных лимитов по аналогии с кредитами наличными. Сдерживать спрос также будут индексация утильсбора и введение обязательного документального подтверждения доходов при сумме займа более 1 миллиона рублей. По прогнозам банка, структура кредитного рынка, с большой долей вероятности, сохранится. Доля новых авто будет доходить до половины на фоне развития субсидированных программ производителей и господдержки, считают в банке. Основная доля кредитных продаж в следующем году, как отметил начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, слова которого приводятся в сообщении, по-прежнему будет приходиться на китайский автопром.

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