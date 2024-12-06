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Объявлено народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты

Объявлено народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты - 06.12.2024, ПРАЙМ

Объявлено народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты

Народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты продлится с 29 ноября по 12 декабря этого года. За это время любой желающий сможет выбрать... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T12:15+0300

2024-12-06T12:15+0300

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банк россия

гознак

банкноты

новые банкноты

нижний новгород

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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Народное голосование за обновленный дизайн 1000-рублевой банкноты продлится с 29 ноября по 12 декабря этого года. За это время любой желающий сможет выбрать символы, которые украсят оборотную сторону банкноты, сообщили в Гознаке.В список вошло 25 достопримечательностей из разных приволжских регионов – это памятники, музеи, театры, университеты, мосты. Отдать свой голос можно только за один объект. Символы-победители художники Банка России и Гознака будут использовать при разработке дизайна банкноты.Ее лицевая сторона с изображением Нижнего Новгорода, которая была представлена в 2023 году, останется прежней.Народное голосование за объекты – завершающий этап отбора символов для оформления обновленной 1000-рублевой банкноты. Банк России проводит модернизацию банкнотного ряда, чтобы повысить защиту от подделок, а также улучшить дизайн. Каждая из обновленных банкнот от 10 до 5000 рублей посвящена одному из федеральных округов России. На лицевой стороне представлены объекты и памятники столицы округа, а на оборотной — достопримечательности его регионов.Объекты, которые могут быть изображены на банкнотах, проходят несколько этапов отбора. Сначала с учетом мнения экспертов региональных групп формируется широкий список достопримечательностей. Далее на его основе Консультативный совет, в который входят культурные и общественные деятели, выбирает объекты для общественного голосования. Дополнительно все объекты проходят правовую экспертизу на предмет соблюдения авторских прав.Как правило, на банкноте размещаются три группы изображений. Объекты первого плана задают основную тему, должны быть узнаваемы и достаточно компактны. Объекты второго плана поддерживают основную тему, развивают ее, создают фон. Объекты третьего плана являются дополнительными штрихами — обычно это микроузоры или микрорисунки, их можно рассмотреть при увеличении. Такой подход позволяет сделать банкноту многоплановой и интересной, показать на ней больше образов и символов. Изображения наносятся на банкноту с учетом расположения защитного комплекса.В какую группу войдет тот или иной символ из рейтинга, будут решать художники в процессе работы над купюрой. Итоговый дизайн банкноты утверждает Совет директоров Банка России.Проголосовать можно на сайте Банка России. Для этого необходимо авторизоваться – это возможно сделать с помощью электронной почты, Госуслуг, а также через соцсети "Вконтакте" или "Одноклассники".

https://1prime.ru/20241128/kupyura-853162866.html

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банк россия, гознак, банкноты, новые банкноты, нижний новгород