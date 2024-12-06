https://1prime.ru/20241206/belorussiya-853387953.html

МИД Белоруссии призвал серьезно отнестись к словам о размещении "Орешника"

МИД Белоруссии призвал серьезно отнестись к словам о размещении "Орешника" - 06.12.2024, ПРАЙМ

МИД Белоруссии призвал серьезно отнестись к словам о размещении "Орешника"

Следует серьезно относиться к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности развернуть российский ракетный комплекс "Орешник" на территории... | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T14:20+0300

2024-12-06T14:20+0300

2024-12-06T14:20+0300

вооружения

россия

белоруссия

"орешник"

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Следует серьезно относиться к словам президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности развернуть российский ракетный комплекс "Орешник" на территории Белоруссии. Об этом заявил глава МИД страны Максим Рыженков."Я не думаю, что это шутка. Вообще все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся", - отметил он в беседе с журналистами.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://1prime.ru/20241128/lukashenko-853166147.html

белоруссия

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россия, белоруссия, "орешник"