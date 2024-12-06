https://1prime.ru/20241206/birzha-853390265.html
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС - 06.12.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС
Работа над созданием концепции зерновой биржи БРИКС начнется в 2025 году, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T15:02+0300
2024-12-06T15:02+0300
2024-12-06T15:02+0300
экономика
россия
минсельхоз
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_0:134:3166:1915_1920x0_80_0_0_300788b5c7c64a711c093ed443a9c27b.jpg
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Работа над созданием концепции зерновой биржи БРИКС начнется в 2025 году, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "Мы начнем эту работу с 2025 года под руководством замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина вместе с Минэкономразвития. Наша часть – она товарная. Начнем делать концепцию", – сказала она в ходе проекта "Встречи на Ильинке" в Торгово-промышленной палате РФ. "Очень надеемся, что в 2025 году мы начнем процедуру согласования уже со всеми странами. Это будет длительный процесс", – добавила министр. Лут также обратилась к главе Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину с предложением собрать идеи предпринимательского сообщества о концепции зерновой биржи. Весной нынешнего года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
https://1prime.ru/20241204/tramp-853322067.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0d/848121749_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_ffb57a4be07ac2e71ba5f0a5efadfeef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минсельхоз, оксана лут
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз, Оксана Лут
Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС
Лут: концепцию зерновой биржи БРИКС начнут разрабатывать в 2025 году
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Работа над созданием концепции зерновой биржи БРИКС начнется в 2025 году, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут.
"Мы начнем эту работу с 2025 года под руководством замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина вместе с Минэкономразвития. Наша часть – она товарная. Начнем делать концепцию", – сказала она в ходе проекта "Встречи на Ильинке" в Торгово-промышленной палате РФ.
"Очень надеемся, что в 2025 году мы начнем процедуру согласования уже со всеми странами. Это будет длительный процесс", – добавила министр.
Лут также обратилась к главе Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину с предложением собрать идеи предпринимательского сообщества о концепции зерновой биржи.
Весной нынешнего года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.
Эксперт рассказал, к чему приведет введение Трампом пошлин для стран БРИКС