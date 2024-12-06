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Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС

Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС - 06.12.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз рассказал о работе над концепцией зерновой биржи БРИКС

Работа над созданием концепции зерновой биржи БРИКС начнется в 2025 году, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:02+0300

2024-12-06T15:02+0300

2024-12-06T15:02+0300

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Работа над созданием концепции зерновой биржи БРИКС начнется в 2025 году, сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут. "Мы начнем эту работу с 2025 года под руководством замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина вместе с Минэкономразвития. Наша часть – она товарная. Начнем делать концепцию", – сказала она в ходе проекта "Встречи на Ильинке" в Торгово-промышленной палате РФ. "Очень надеемся, что в 2025 году мы начнем процедуру согласования уже со всеми странами. Это будет длительный процесс", – добавила министр. Лут также обратилась к главе Торгово-промышленной палаты РФ Сергею Катырину с предложением собрать идеи предпринимательского сообщества о концепции зерновой биржи. Весной нынешнего года президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. В конце октября в Казани на заседании саммита БРИКС в расширенном составе он заявил, что несколько государств БРИКС лидируют в мире по объемам производимых зерновых, зернобобовых и масличных культур - таким образом, открытие зерновой биржи объединения поможет сформировать справедливые индикаторы цен на зерно в мире.

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россия, минсельхоз, оксана лут