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Швеция и Дания закупят БМП для Украины

Швеция и Дания закупят БМП для Украины - 06.12.2024, ПРАЙМ

Швеция и Дания закупят БМП для Украины

Швеция и Дания закупят 205 БМП CV90, 40 из них будут поставлены Киеву, сообщило в пятницу минобороны Швеции. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:53+0300

2024-12-06T15:53+0300

2024-12-06T15:53+0300

вооружения

швеция

дания

украина

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Швеция и Дания закупят 205 БМП CV90, 40 из них будут поставлены Киеву, сообщило в пятницу минобороны Швеции. Министерства обороны Дании и Швеции заключили со шведской компанией BAE Systems Hägglunds AB контракт на поставку 205 боевых машин пехоты CV90. "Из этих 205 бронированных машин 115 будут поставлены Дании, 50 - Швеции в качестве компенсации за предыдущие пожертвования Украине. Остальные 40 машин будут закуплены для поставки Украине и профинансированы за счет средств, ранее пожертвованных Данией и Швецией. Общая сумма контракта составляет 25 миллиардов шведских крон (2,3 миллиарда долларов - ред.)", - говорится в сообщении ведомства на сайте шведского правительства. Министерство обороны Дании ранее сообщило, что поставка приобретенных БМП ожидается в период с 2027 по 2030 годы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241206/putin-853391661.html

швеция

дания

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швеция, дания, украина