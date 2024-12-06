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Цены на жилье в Британии достигли рекордных значений

Цены на жилье в Британии достигли рекордных значений - 06.12.2024, ПРАЙМ

Цены на жилье в Британии достигли рекордных значений

Цены на жильё в Великобритании достигли рекордных значений, средняя стоимость дома составила в ноябре почти 300 тысяч фунтов стерлингов, говорится в статистике, | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T15:00+0300

2024-12-06T15:00+0300

2024-12-06T15:00+0300

экономика

великобритания

недвижимость

цены на жилье

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МОСКВА, 6 дек – ПРАЙМ. Цены на жильё в Великобритании достигли рекордных значений, средняя стоимость дома составила в ноябре почти 300 тысяч фунтов стерлингов, говорится в статистике, опубликованной в пятницу на сайте банка Halifax. Банк Halifax является дочерней компанией крупнейшего ипотечного кредитора в Великобритании – банковской группы Lloyds Banking Group. "Цены на дома в Великобритании растут пятый месяц подряд, в ноябре они поднялись на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что стало крупнейшим увеличением в этом году. В связи с этим годовой темп роста цен составил 4,8%, это самый высокий показатель с ноября 2022 года. В результате рекордная средняя цена дома, зафиксированная в октябре, выросла ещё больше", - приводятся в документе слова главы отдела ипотечных кредитов Аманды Брайден. Таким образом, средняя стоимость дома в ноябре составила рекордные 298 083 фунта стерлингов, что почти на четыре тысячи больше, чем месяцем ранее, сообщает Halifax. Наибольший рост цен на жильё отмечается в Северной Ирландии, где годовая инфляция на рынке недвижимости составила 6,8%. За ней следуют Северо-Западная Англия (5,9%) и регион Западный Мидленд (5,5%). Самые высокие цены на недвижимость зафиксированы в Лондоне, там средняя стоимость дома составляет около 545,5 тысячи фунтов стерлингов, что на 3,5% больше по сравнению с прошлым годом.

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великобритания, недвижимость, цены на жилье