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ЦБ отметил сокращение денежной базы России

ЦБ отметил сокращение денежной базы России - 06.12.2024, ПРАЙМ

ЦБ отметил сокращение денежной базы России

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 29 ноября уменьшилась до 18,229 триллиона рублей с 18,273 триллиона на 22 ноября, сообщил Банк России. | 06.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-06T11:34+0300

2024-12-06T11:34+0300

2024-12-06T11:34+0300

банк россии

денежная база

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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 29 ноября уменьшилась до 18,229 триллиона рублей с 18,273 триллиона на 22 ноября, сообщил Банк России. Таким образом, денежная база за неделю сократилась на 44,1 миллиарда рублей, или на 0,2%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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денежная база