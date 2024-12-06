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"Сбер" назвал ожидаемый объем дивидендов по итогам года
"Сбер" назвал ожидаемый объем дивидендов по итогам года - 06.12.2024, ПРАЙМ
"Сбер" назвал ожидаемый объем дивидендов по итогам года
Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала на 2025 год выше 22% и достаточность капитала на уровне 13,3%, сохраняя планы выплатить дивиденды по итогам 2024... | 06.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-06T10:40+0300
2024-12-06T10:40+0300
2024-12-06T10:59+0300
экономика
россия
сбербанк
дивиденды
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МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала на 2025 год выше 22% и достаточность капитала на уровне 13,3%, сохраняя планы выплатить дивиденды по итогам 2024 года на уровне 50% от прибыли, сообщил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора."Мы сохраняем наши цели. Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановления значений норматива Н20.0 (норматив достаточности капитала банковской группы - ред.) до целевого значения 13,3% в течение 25 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год", - сказал Греф.При это он признал, что внешние условия будут сложными для всего рынка. "Но мы входим в 2025 год с хорошей базой. Наш бизнес значительно вырос за год. Мы продвинулись вперед в нашей технологической повестке. Мы только что завершили процесс планирования и целеполагания", – отметил глава банка.
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россия, сбербанк, дивиденды
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, дивиденды
"Сбер" назвал ожидаемый объем дивидендов по итогам года
"Сбер" планирует выплатить дивиденды по итогам года на уровне 50% от прибыли
МОСКВА, 6 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рентабельность капитала на 2025 год выше 22% и достаточность капитала на уровне 13,3%, сохраняя планы выплатить дивиденды по итогам 2024 года на уровне 50% от прибыли, сообщил глава банка Герман Греф в ходе Дня инвестора.
"Мы сохраняем наши цели. Мы намерены поддерживать рентабельность капитала на уровне не ниже 22%. В части достаточности капитала мы ожидаем восстановления значений норматива Н20.0 (норматив достаточности капитала банковской группы - ред.) до целевого значения 13,3% в течение 25 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год", - сказал Греф.
При это он признал, что внешние условия будут сложными для всего рынка. "Но мы входим в 2025 год с хорошей базой. Наш бизнес значительно вырос за год. Мы продвинулись вперед в нашей технологической повестке. Мы только что завершили процесс планирования и целеполагания", – отметил глава банка.